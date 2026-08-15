RIP 今日價格

RIP (RIP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.58%。目前 RIP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RIP。

RIP 目前市值在 $ 185,793 排名第 #-，流通供應量為 -- RIP。過去 24 小時內，RIP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RIP 在過去一小時內波動了 +0.30%，過去7 天內波動了 +144.74%。過去一天，總交易量達到 $ 2.82K。

RIP（RIP）市場資訊

市值 $ 185.79K$ 185.79K $ 185.79K 成交量（24H） $ 2.82K$ 2.82K $ 2.82K 完全稀釋市值 $ 185.79K$ 185.79K $ 185.79K 流通量 ---- -- 總供應量 982,702,072.29 982,702,072.29 982,702,072.29

RIP 的目前市值為 $ 185.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.82K。RIP 的流通量為 --，總供應量是 982702072.29，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 185.79K。