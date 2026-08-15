rekill 今日價格

rekill (REKILL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.51%。目前 REKILL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 REKILL。

rekill 目前市值在 $ 24,793 排名第 #-，流通供應量為 999.59M REKILL。過去 24 小時內，REKILL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，REKILL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +8.80%。過去一天，總交易量達到 --。

rekill（REKILL）市場資訊

市值 $ 24.79K$ 24.79K $ 24.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.79K$ 24.79K $ 24.79K 流通量 999.59M 999.59M 999.59M 總供應量 999,590,226.4420639 999,590,226.4420639 999,590,226.4420639

rekill 的目前市值為 $ 24.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。REKILL 的流通量為 999.59M，總供應量是 999590226.4420639，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.79K。