Rage Protocol 今日價格

Rage Protocol (RAGE) 今日實時價格為 $ 5.45，過去 24 小時內變化了 2.46%。目前 RAGE 兌 USD 的匯率為 $ 5.45 每 RAGE。

Rage Protocol 目前市值在 $ 393,804 排名第 #-，流通供應量為 72.30K RAGE。過去 24 小時內，RAGE 的交易價格在 $ 5.31（低點）和 $ 5.45（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 9.65，而歷史最低價為 $ 5.0。

短期表現方面，RAGE 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +6.11%。過去一天，總交易量達到 $ 109.77。

Rage Protocol（RAGE）市場資訊

市值 $ 393.80K$ 393.80K $ 393.80K 成交量（24H） $ 109.77$ 109.77 $ 109.77 完全稀釋市值 $ 393.80K$ 393.80K $ 393.80K 流通量 72.30K 72.30K 72.30K 總供應量 72,304.38997409516 72,304.38997409516 72,304.38997409516

Rage Protocol 的目前市值為 $ 393.80K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 109.77。RAGE 的流通量為 72.30K，總供應量是 72304.38997409516，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 393.80K。