PredicTools (PREDIC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.69%。目前 PREDIC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PREDIC。

PredicTools 目前市值在 $ 10,898.99 排名第 #-，流通供應量為 999.59M PREDIC。過去 24 小時內，PREDIC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00591955，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PREDIC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.65%。過去一天，總交易量達到 --。

PredicTools（PREDIC）市場資訊

市值 $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K 流通量 999.59M 999.59M 999.59M 總供應量 999,585,934.485365 999,585,934.485365 999,585,934.485365

PredicTools 的目前市值為 $ 10.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PREDIC 的流通量為 999.59M，總供應量是 999585934.485365，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.90K。