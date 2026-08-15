Plastic 今日價格

Plastic ($PLASTIC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.18%。目前 $PLASTIC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $PLASTIC。

Plastic 目前市值在 $ 295,485 排名第 #-，流通供應量為 986.11M $PLASTIC。過去 24 小時內，$PLASTIC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00110625，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$PLASTIC 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 +2.53%。過去一天，總交易量達到 $ 420.51。

Plastic（$PLASTIC）市場資訊

市值 $ 295.49K$ 295.49K $ 295.49K 成交量（24H） $ 420.51$ 420.51 $ 420.51 完全稀釋市值 $ 295.49K$ 295.49K $ 295.49K 流通量 986.11M 986.11M 986.11M 總供應量 986,114,094.841721 986,114,094.841721 986,114,094.841721

Plastic 的目前市值為 $ 295.49K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 420.51。$PLASTIC 的流通量為 986.11M，總供應量是 986114094.841721，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 295.49K。