OffChain 今日價格

OffChain (OFFCHAIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 15.21%。目前 OFFCHAIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OFFCHAIN。

OffChain 目前市值在 $ 88,181 排名第 #-，流通供應量為 999.98M OFFCHAIN。過去 24 小時內，OFFCHAIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OFFCHAIN 在過去一小時內波動了 -0.34%，過去7 天內波動了 -33.44%。過去一天，總交易量達到 --。

OffChain（OFFCHAIN）市場資訊

市值 $ 88.18K$ 88.18K $ 88.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 88.18K$ 88.18K $ 88.18K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,979,762.728298 999,979,762.728298 999,979,762.728298

OffChain 的目前市值為 $ 88.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OFFCHAIN 的流通量為 999.98M，總供應量是 999979762.728298，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 88.18K。