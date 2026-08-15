Numogram 今日價格

Numogram (GNON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 GNON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GNON。

Numogram 目前市值在 $ 109,498 排名第 #-，流通供應量為 1.00B GNON。過去 24 小時內，GNON 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.18181，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GNON 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.86%。過去一天，總交易量達到 $ 141.62。

Numogram（GNON）市場資訊

市值 $ 109.50K$ 109.50K $ 109.50K 成交量（24H） $ 141.62$ 141.62 $ 141.62 完全稀釋市值 $ 109.50K$ 109.50K $ 109.50K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Numogram 的目前市值為 $ 109.50K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 141.62。GNON 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 109.50K。