Mobius 圖標

Mobius 價格 (MOBI)

USD

Mobius (MOBI) 實時價格圖表

$0.01122272
$0.01122272$0.01122272
+26.40%(1D)

今天 Mobius (MOBI) 的價格

今天 Mobius (MOBI) 的實時價格爲 0.01122272 USD。目前其市值爲 $ 5.77M USD。MOBI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mobius 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 63.10K USD
- Mobius 當天價格變化爲 +26.44%
- 其循環供應量爲 514.00M USD

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Mobius (MOBI) 價格表現 USD

今天內，Mobius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00234701
在過去30天內，Mobius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0099081971
在過去60天內，Mobius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0082526585
在過去90天內，Mobius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00460250741278444

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00234701+26.44%
30天$ +0.0099081971+88.29%
60天$ +0.0082526585+73.54%
90天$ +0.00460250741278444+69.52%

Mobius (MOBI) 價格分析

Mobius 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00887022
$ 0.00887022$ 0.00887022

$ 0.01292411
$ 0.01292411$ 0.01292411

$ 0.356026
$ 0.356026$ 0.356026

-2.23%

+26.44%

+32.79%

Mobius (MOBI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

$ 63.10K
$ 63.10K$ 63.10K

514.00M
514.00M 514.00M

什麼是Mobius (MOBI)

Mobius closes the gap between the internet world and blockchain world through innovative and simple protocols that introduce new standards for cross-blockchain login, payment, governance, and oracles.

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Mobius (MOBI) 資源

官網

大家還在問：關於 Mobius (MOBI) 的其他問題

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MOBI 兌換爲當地貨幣

1 MOBI 兌換 AUD
A$0.017956352
1 MOBI 兌換 GBP
0.0088659488
1 MOBI 兌換 EUR
0.0107738112
1 MOBI 兌換 USD
$0.01122272
1 MOBI 兌換 MYR
RM0.05050224
1 MOBI 兌換 TRY
0.3935807904
1 MOBI 兌換 JPY
¥1.7609569952
1 MOBI 兌換 RUB
1.1608781568
1 MOBI 兌換 INR
0.9547167904
1 MOBI 兌換 IDR
Rp183.9789869568
1 MOBI 兌換 PHP
0.6628138432
1 MOBI 兌換 EGP
￡E.0.571236448
1 MOBI 兌換 BRL
R$0.0704786816
1 MOBI 兌換 CAD
C$0.0160484896
1 MOBI 兌換 BDT
1.3412272672
1 MOBI 兌換 NGN
17.453574144
1 MOBI 兌換 UAH
0.4711297856
1 MOBI 兌換 VES
Bs0.561136
1 MOBI 兌換 PKR
Rs3.1233952032
1 MOBI 兌換 KZT
5.888000048
1 MOBI 兌換 THB
฿0.387744976
1 MOBI 兌換 TWD
NT$0.366421808
1 MOBI 兌換 CHF
Fr0.0099882208
1 MOBI 兌換 HKD
HK$0.0872005344
1 MOBI 兌換 MAD
.د.م0.1125638816