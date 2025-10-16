Yooldo Games 目前實時價格為 0.22726 USD。跟蹤 ESPORTS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ESPORTS 價格趨勢。Yooldo Games 目前實時價格為 0.22726 USD。跟蹤 ESPORTS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ESPORTS 價格趨勢。

Yooldo Games 圖標

Yooldo Games實時價格 (ESPORTS)

1 ESPORTS 兌換為 USD 的實時價格：

$0.22726
$0.22726$0.22726
+7.59%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:00:29 (UTC+8)

Yooldo Games（ESPORTS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.19998
$ 0.19998$ 0.19998
24H最低價
$ 0.23086
$ 0.23086$ 0.23086
24H最高價

$ 0.19998
$ 0.19998$ 0.19998

$ 0.23086
$ 0.23086$ 0.23086

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

+1.13%

+7.59%

+6.17%

+6.17%

Yooldo Games（ESPORTS）目前實時價格為 $ 0.22726。過去 24 小時內，ESPORTS 的交易價格在 $ 0.19998$ 0.23086 之間波動，市場活躍度顯著。ESPORTS 的歷史最高價為 $ 0.24206080804529653，歷史最低價為 $ 0.05189790997151288

從短期表現來看，ESPORTS 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.13%，過去 24 小時內變動為 +7.59%，過去 7 天內累計變動為 +6.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Yooldo Games（ESPORTS）市場資訊

No.756

$ 28.71M
$ 28.71M$ 28.71M

$ 73.20K
$ 73.20K$ 73.20K

$ 204.53M
$ 204.53M$ 204.53M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

Yooldo Games 的目前市值為 $ 28.71M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 73.20K。ESPORTS 的流通量為 126.35M，總供應量是 899999999.9999992，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 204.53M

Yooldo Games（ESPORTS）價格歷史 USD

跟蹤 Yooldo Games 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0160322+7.59%
30天$ +0.06812+42.80%
60天$ +0.13071+135.38%
90天$ +0.10312+83.06%
Yooldo Games 今日價格變化

今天，ESPORTS 記錄了 $ +0.0160322 (+7.59%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Yooldo Games 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.06812 (+42.80%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Yooldo Games 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ESPORTS 的變化為 $ +0.13071 (+135.38%)，從而更廣泛地了解其表現。

Yooldo Games 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.10312 (+83.06%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Yooldo Games（ESPORTS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Yooldo Games 價格歷史頁面

什麼是Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo 是一個多鏈 Web3 遊戲平台，其類似中心化交易所 (CEX) 的介面簡化了用戶上手，同時透過 NFT 和基於代幣的資產實現了真正的數位所有權。 Yooldo 的多遊戲世界由 Consensys、Linea 和其他領先合作夥伴提供支持，並以 ESPORTS 代幣為動力。 Yooldo 不斷嘗試探索可行的 Web3 遊戲模式，並開發互補的服務產品以完善 Web3 生態系統。流暢的 Level 2 和橋接集成，使用戶能夠在以太坊、Linea、BNB 鍊等鏈之間實現閃電般快速且經濟高效的遊戲體驗。自 2021 年以來，Yooldo 團隊以其奉獻精神和專業知識給市場留下了深刻的印象，這體現在多項計劃和持續交付中。在十多年的黑客馬拉松賽事中屢獲殊榮的基礎上，Yooldo 為 Web2 和 Web3 的新手和愛好者重新編寫了 GameFi 的劇本。

Yooldo Games在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Yooldo Games 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ESPORTS 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Yooldo Games 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Yooldo Games 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Yooldo Games 價格預測 (USD)

Yooldo Games（ESPORTS）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Yooldo Games（ESPORTS）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Yooldo Games 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Yooldo Games 價格預測

Yooldo Games（ESPORTS）代幣經濟

了解 Yooldo Games（ESPORTS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ESPORTS 代幣的完整經濟學

如何購買Yooldo Games (ESPORTS)

正在尋找如何購買 Yooldo Games？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Yooldo Games。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ESPORTS 兌換為當地貨幣

1 Yooldo Games（ESPORTS）至 VND
5,980.3469
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 AUD
A$0.3454352
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 GBP
0.1681724
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 EUR
0.193171
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 USD
$0.22726
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 MYR
RM0.954492
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 TRY
9.5244666
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 JPY
¥34.54352
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 ARS
ARS$339.1923678
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 RUB
18.0080824
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 INR
20.055695
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 IDR
Rp3,787.6651516
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 PHP
13.3810688
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 EGP
￡E.10.7743966
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BRL
R$1.2203862
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 CAD
C$0.3158914
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BDT
27.793898
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 NGN
331.765511
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 COP
$877.45086
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 ZAR
R.3.9065994
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 UAH
9.5653734
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 TZS
T.Sh.561.1344838
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 VES
Bs48.17912
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 CLP
$213.39714
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 PKR
Rs64.360032
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 KZT
122.1817938
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 THB
฿7.4268568
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 TWD
NT$6.9700642
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 AED
د.إ0.8340442
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 CHF
Fr0.1795354
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 HKD
HK$1.7635376
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 AMD
֏87.2723852
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 MAD
.د.م2.0953372
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 MXN
$4.181584
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 SAR
ريال0.852225
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 ETB
Br34.736691
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 KES
KSh29.3642646
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 JOD
د.أ0.16112734
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 PLN
0.8249538
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 RON
лв0.9908536
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 SEK
kr2.1294262
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BGN
лв0.3817968
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 HUF
Ft75.9798358
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 CZK
4.7451888
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 KWD
د.ك0.06954156
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 ILS
0.738595
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BOB
Bs1.5726392
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 AZN
0.386342
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 TJS
SM2.102155
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 GEL
0.6158746
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 AOA
Kz207.1633982
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BHD
.د.ب0.08567702
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BMD
$0.22726
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 DKK
kr1.4567366
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 HNL
L5.9792106
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 MUR
10.3357848
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 NAD
$3.9111446
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 NOK
kr2.2726
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 NZD
$0.3931598
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 PAB
B/.0.22726
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 PGK
K0.9567646
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 QAR
ر.ق0.829499
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 RSD
дин.22.8896272
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 UZS
soʻm2,738.0716594
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 ALL
L18.8989416
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 ANG
ƒ0.4067954
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 AWG
ƒ0.4067954
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BBD
$0.45452
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BAM
KM0.3795242
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BIF
Fr668.37166
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BND
$0.2931654
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BSD
$0.22726
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 JMD
$36.418415
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 KHR
912.6897956
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 KMF
Fr96.35824
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 LAK
4,940.4346838
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 LKR
රු69.1165838
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 MDL
L3.8497844
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 MGA
Ar1,023.69267
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 MOP
P1.81808
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 MVR
3.477078
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 MWK
MK393.864306
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 MZN
MT14.521914
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 NPR
रु32.066386
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 PYG
1,611.72792
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 RWF
Fr330.20878
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 SBD
$1.8726224
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 SCR
3.3884466
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 SRD
$9.0290398
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 SVC
$1.988525
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 SZL
L3.9111446
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 TMT
m0.7976826
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 TND
د.ت0.6681444
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 TTD
$1.5408228
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 UGX
Sh789.04672
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 XAF
Fr127.94738
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 XCD
$0.613602
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 XOF
Fr127.94738
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 XPF
Fr23.18052
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BWP
P3.0316484
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 BZD
$0.4567926
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 CVE
$21.5169768
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 DJF
Fr40.45228
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 DOP
$14.5491852
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 DZD
د.ج29.5392548
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 FJD
$0.5204254
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 GNF
Fr1,976.0257
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 GTQ
Q1.7408116
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 GYD
$47.542792
1 Yooldo Games（ESPORTS）至 ISK
kr27.72572

Yooldo Games資源

要更深入地瞭解 Yooldo Games，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Yooldo Games網站
區塊查詢

人們還問：關於Yooldo Games的其他問題

Yooldo Games（ESPORTS）今日價格是多少？
ESPORTS 實時價格為 0.22726 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ESPORTS 兌 USD 的價格是多少？
目前 ESPORTS 兌 USD 的價格為 $ 0.22726。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Yooldo Games 的市值是多少？
ESPORTS 的市值為 $ 28.71M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ESPORTS 的流通供應量是多少？
ESPORTS 的流通供應量為 126.35M USD
ESPORTS 的歷史最高價（ATH）是多少？
ESPORTS 的歷史最高價是 0.24206080804529653 USD
ESPORTS 的歷史最低價（ATL）是多少？
ESPORTS 的歷史最低價是 0.05189790997151288 USD
ESPORTS 的交易量是多少？
ESPORTS 的 24 小時實時交易量為 $ 73.20K USD
ESPORTS 今年會漲嗎？
ESPORTS 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ESPORTS 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:00:29 (UTC+8)

Yooldo Games（ESPORTS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

