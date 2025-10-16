什麼是Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo 是一個多鏈 Web3 遊戲平台，其類似中心化交易所 (CEX) 的介面簡化了用戶上手，同時透過 NFT 和基於代幣的資產實現了真正的數位所有權。 Yooldo 的多遊戲世界由 Consensys、Linea 和其他領先合作夥伴提供支持，並以 ESPORTS 代幣為動力。 Yooldo 不斷嘗試探索可行的 Web3 遊戲模式，並開發互補的服務產品以完善 Web3 生態系統。流暢的 Level 2 和橋接集成，使用戶能夠在以太坊、Linea、BNB 鍊等鏈之間實現閃電般快速且經濟高效的遊戲體驗。自 2021 年以來，Yooldo 團隊以其奉獻精神和專業知識給市場留下了深刻的印象，這體現在多項計劃和持續交付中。在十多年的黑客馬拉松賽事中屢獲殊榮的基礎上，Yooldo 為 Web2 和 Web3 的新手和愛好者重新編寫了 GameFi 的劇本。

Yooldo Games（ESPORTS）代幣經濟

了解 Yooldo Games（ESPORTS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ESPORTS 代幣的完整經濟學！

Yooldo Games資源

要更深入地瞭解 Yooldo Games，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於Yooldo Games的其他問題 Yooldo Games（ESPORTS）今日價格是多少？ ESPORTS 實時價格為 0.22726 USD （以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。 目前 ESPORTS 兌 USD 的價格是多少？ $ 0.22726 。查看 目前 ESPORTS 兌 USD 的價格為。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。 Yooldo Games 的市值是多少？ ESPORTS 的市值為 $ 28.71M USD 。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。 ESPORTS 的流通供應量是多少？ ESPORTS 的流通供應量為 126.35M USD 。 ESPORTS 的歷史最高價（ATH）是多少？ ESPORTS 的歷史最高價是 0.24206080804529653 USD 。 ESPORTS 的歷史最低價（ATL）是多少？ ESPORTS 的歷史最低價是 0.05189790997151288 USD 。 ESPORTS 的交易量是多少？ ESPORTS 的 24 小時實時交易量為 $ 73.20K USD 。 ESPORTS 今年會漲嗎？ ESPORTS 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ESPORTS 價格預測 獲取更深入的分析。

