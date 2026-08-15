Mirror Protocol 今日價格

Mirror Protocol (MIR) 今日實時價格為 $ 0.00357227，過去 24 小時內變化了 25.16%。目前 MIR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00357227 每 MIR。

Mirror Protocol 目前市值在 $ 277,718 排名第 #-，流通供應量為 77.74M MIR。過去 24 小時內，MIR 的交易價格在 $ 0.00276077（低點）和 $ 0.00444724（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 12.9，而歷史最低價為 $ 0.00228196。

短期表現方面，MIR 在過去一小時內波動了 -1.05%，過去7 天內波動了 +27.00%。過去一天，總交易量達到 $ 16.59K。

Mirror Protocol（MIR）市場資訊

市值 $ 277.72K$ 277.72K $ 277.72K 成交量（24H） $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K 完全稀釋市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 流通量 77.74M 77.74M 77.74M 總供應量 370,575,000.0 370,575,000.0 370,575,000.0

Mirror Protocol 的目前市值為 $ 277.72K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 16.59K。MIR 的流通量為 77.74M，總供應量是 370575000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.32M。