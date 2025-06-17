Micro3 價格 (MIRO)
今天 Micro3 (MIRO) 的實時價格爲 0.02304821 USD。目前其市值爲 $ 690.38K USD。MIRO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Micro3 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Micro3 當天價格變化爲 -8.71%
- 其循環供應量爲 30.30M USD
在獲取 MEXC 上從 MIRO兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 MIRO 價格信息的首選平台。
今天內，Micro3 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00219948566660686。
在過去30天內，Micro3 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Micro3 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Micro3 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00219948566660686
|-8.71%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Micro3 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.84%
-8.71%
-0.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
了解 Micro3（MIRO）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MIRO 代幣的完整經濟學！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 MIRO 兌換 VND
₫606.51364615
|1 MIRO 兌換 AUD
A$0.0352637613
|1 MIRO 兌換 GBP
￡0.0168251933
|1 MIRO 兌換 EUR
€0.0198214606
|1 MIRO 兌換 USD
$0.02304821
|1 MIRO 兌換 MYR
RM0.0977244104
|1 MIRO 兌換 TRY
₺0.9078689919
|1 MIRO 兌換 JPY
¥3.3417599679
|1 MIRO 兌換 RUB
₽1.813894127
|1 MIRO 兌換 INR
₹1.9895214872
|1 MIRO 兌換 IDR
Rp377.8394477424
|1 MIRO 兌換 KRW
₩31.5728209506
|1 MIRO 兌換 PHP
₱1.3100602564
|1 MIRO 兌換 EGP
￡E.1.1551762852
|1 MIRO 兌換 BRL
R$0.1260737087
|1 MIRO 兌換 CAD
C$0.0311150835
|1 MIRO 兌換 BDT
৳2.8174131904
|1 MIRO 兌換 NGN
₦35.6781681158
|1 MIRO 兌換 UAH
₴0.9571921613
|1 MIRO 兌換 VES
Bs2.35091742
|1 MIRO 兌換 PKR
Rs6.527253072
|1 MIRO 兌換 KZT
₸11.8133600355
|1 MIRO 兌換 THB
฿0.7506801997
|1 MIRO 兌換 TWD
NT$0.6813050876
|1 MIRO 兌換 AED
د.إ0.0845869307
|1 MIRO 兌換 CHF
Fr0.0186690501
|1 MIRO 兌換 HKD
HK$0.1806979664
|1 MIRO 兌換 MAD
.د.م0.209738711
|1 MIRO 兌換 MXN
$0.4369940616