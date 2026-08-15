looong 今日價格

looong (LOOONG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.42%。目前 LOOONG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LOOONG。

looong 目前市值在 $ 28,792 排名第 #-，流通供應量為 961.27M LOOONG。過去 24 小時內，LOOONG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00249379，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LOOONG 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -38.81%。過去一天，總交易量達到 --。

looong（LOOONG）市場資訊

市值 $ 28.79K$ 28.79K $ 28.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28.79K$ 28.79K $ 28.79K 流通量 961.27M 961.27M 961.27M 總供應量 961,269,385.393726 961,269,385.393726 961,269,385.393726

looong 的目前市值為 $ 28.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LOOONG 的流通量為 961.27M，總供應量是 961269385.393726，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.79K。