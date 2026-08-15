Lode 今日價格

Lode (LODE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LODE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LODE。

Lode 目前市值在 $ 34,237 排名第 #-，流通供應量為 44.00M LODE。過去 24 小時內，LODE 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0277987，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LODE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.41%。過去一天，總交易量達到 $ 917.72。

Lode（LODE）市場資訊

市值 $ 34.24K$ 34.24K $ 34.24K 成交量（24H） $ 917.72$ 917.72 $ 917.72 完全稀釋市值 $ 77.81K$ 77.81K $ 77.81K 流通量 44.00M 44.00M 44.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Lode 的目前市值為 $ 34.24K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 917.72。LODE 的流通量為 44.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.81K。