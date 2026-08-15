LienFi 今日價格

LienFi (LFI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 18.40%。目前 LFI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LFI。

LienFi 目前市值在 $ 3,691,419 排名第 #-，流通供應量為 63.00B LFI。過去 24 小時內，LFI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LFI 在過去一小時內波動了 +1.82%，過去7 天內波動了 -5.35%。過去一天，總交易量達到 --。

LienFi（LFI）市場資訊

市值 $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.86M$ 5.86M $ 5.86M 流通量 63.00B 63.00B 63.00B 總供應量 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

LienFi 的目前市值為 $ 3.69M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LFI 的流通量為 63.00B，總供應量是 99999999998.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.86M。