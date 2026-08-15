IRISnet 今日價格

IRISnet (IRIS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.17%。目前 IRIS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 IRIS。

IRISnet 目前市值在 $ 242,817 排名第 #-，流通供應量為 1.44B IRIS。過去 24 小時內，IRIS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.299467，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，IRIS 在過去一小時內波動了 -0.35%，過去7 天內波動了 +20.74%。過去一天，總交易量達到 $ 307.50。

IRISnet（IRIS）市場資訊

市值 $ 242.82K$ 242.82K $ 242.82K 成交量（24H） $ 307.50$ 307.50 $ 307.50 完全稀釋市值 $ 362.04K$ 362.04K $ 362.04K 流通量 1.44B 1.44B 1.44B 總供應量 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227

IRISnet 的目前市值為 $ 242.82K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 307.50。IRIS 的流通量為 1.44B，總供應量是 2149219140.227，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 362.04K。