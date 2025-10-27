InfluenceHer（INFLU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.59% 漲跌幅（1D） +2.67% 漲跌幅（7D） +8.67% 漲跌幅（7D） +8.67%

InfluenceHer（INFLU）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，INFLU 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。INFLU 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，INFLU 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.59%，過去 24 小時內變動為 +2.67%，過去 7 天內累計變動為 +8.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

InfluenceHer（INFLU）市場資訊

市值 $ 168.28K$ 168.28K $ 168.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 168.28K$ 168.28K $ 168.28K 流通量 982.77M 982.77M 982.77M 總供應量 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322

InfluenceHer 的目前市值為 $ 168.28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。INFLU 的流通量為 982.77M，總供應量是 982772609.5357322，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 168.28K。