Infinity 價格 (8)
今天 Infinity (8) 的實時價格爲 0.00801558 USD。目前其市值爲 $ 712.50K USD。8 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Infinity 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Infinity 當天價格變化爲 -0.25%
- 其循環供應量爲 88.89M USD
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今天內，Infinity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Infinity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011636201。
在過去60天內，Infinity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Infinity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.25%
|30天
|$ -0.0011636201
|-14.51%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Infinity 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.55%
-0.25%
-17.18%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
INFINITY (8) is a self-sustaining, deflationary PoW token designed to leverage Sonic’s FeeM mechanics and create a perpetual flywheel of value and demand. NFINITY is a PoW token programmed for the perpetual growth. Its core design revolves around a direct value feedback loop created by Sonic’s FeeM mechanism – 90% of all gas fees spent on mining Infinity are automatically reinvested into the token. INFINITY introduces the fastest emission reduction schedule ever deployed in a PoW token.
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|1 8 兌換 VND
₫210.9299877
|1 8 兌換 AUD
A$0.0123439932
|1 8 兌換 GBP
￡0.0058513734
|1 8 兌換 EUR
€0.0069735546
|1 8 兌換 USD
$0.00801558
|1 8 兌換 MYR
RM0.0339860592
|1 8 兌換 TRY
₺0.3136496454
|1 8 兌換 JPY
¥1.1532816504
|1 8 兌換 RUB
₽0.6329903526
|1 8 兌換 INR
₹0.6870153618
|1 8 兌換 IDR
Rp131.4029297952
|1 8 兌換 KRW
₩11.0407400478
|1 8 兌換 PHP
₱0.446467806
|1 8 兌換 EGP
￡E.0.3980537028
|1 8 兌換 BRL
R$0.0451277154
|1 8 兌換 CAD
C$0.0109813446
|1 8 兌換 BDT
৳0.9798244992
|1 8 兌換 NGN
₦12.6828117666
|1 8 兌換 UAH
₴0.333047349
|1 8 兌換 VES
Bs0.76949568
|1 8 兌換 PKR
Rs2.2547024982
|1 8 兌換 KZT
₸4.1063014782
|1 8 兌換 THB
฿0.2615483754
|1 8 兌換 TWD
NT$0.2404674
|1 8 兌換 AED
د.إ0.0294171786
|1 8 兌換 CHF
Fr0.0065727756
|1 8 兌換 HKD
HK$0.0628421472
|1 8 兌換 MAD
.د.م0.0736631802
|1 8 兌換 MXN
$0.154299915