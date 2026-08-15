Hyperware 今日價格

Hyperware (HYPR) 今日實時價格為 $ 0.00641779，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 HYPR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00641779 每 HYPR。

Hyperware 目前市值在 $ 391,763 排名第 #-，流通供應量為 61.04M HYPR。過去 24 小時內，HYPR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0401776，而歷史最低價為 $ 0.00641567。

短期表現方面，HYPR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 10.63。

Hyperware（HYPR）市場資訊

市值 $ 391.76K$ 391.76K $ 391.76K 成交量（24H） $ 10.63$ 10.63 $ 10.63 完全稀釋市值 $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M 流通量 61.04M 61.04M 61.04M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hyperware 的目前市值為 $ 391.76K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.63。HYPR 的流通量為 61.04M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.42M。