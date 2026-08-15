first reply 今日價格

first reply (SIRIUS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.81%。目前 SIRIUS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SIRIUS。

first reply 目前市值在 $ 43,844 排名第 #-，流通供應量為 965.28M SIRIUS。過去 24 小時內，SIRIUS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01068814，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SIRIUS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.31%。過去一天，總交易量達到 --。

first reply（SIRIUS）市場資訊

市值 $ 43.84K$ 43.84K $ 43.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 43.84K$ 43.84K $ 43.84K 流通量 965.28M 965.28M 965.28M 總供應量 965,282,730.194955 965,282,730.194955 965,282,730.194955

first reply 的目前市值為 $ 43.84K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SIRIUS 的流通量為 965.28M，總供應量是 965282730.194955，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 43.84K。