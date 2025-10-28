fair（FAIR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00056251 24H最低價 $ 0.00058551 24H最高價 歷史最高 $ 0.01471811 最低價 $ 0.00050059 漲跌幅（1H） +0.28% 漲跌幅（1D） -0.30% 漲跌幅（7D） +4.49%

fair（FAIR）目前實時價格為 $0.00057257。過去 24 小時內，FAIR 的交易價格在 $ 0.00056251 至 $ 0.00058551 之間波動，市場活躍度顯著。FAIR 的歷史最高價為 $ 0.01471811，歷史最低價為 $ 0.00050059。

從短期表現來看，FAIR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.28%，過去 24 小時內變動為 -0.30%，過去 7 天內累計變動為 +4.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

fair（FAIR）市場資訊

市值 $ 118.44K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 572.55K 流通量 206.85M 總供應量 999,950,076.113728

fair 的目前市值為 $ 118.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FAIR 的流通量為 206.85M，總供應量是 999950076.113728，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 572.55K。