EVA（EVA）價格資訊 (USD)

EVA（EVA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，EVA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。EVA 的歷史最高價為 $ 0.00159008，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，EVA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.15%，過去 24 小時內變動為 +5.33%，過去 7 天內累計變動為 +53.06%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

EVA（EVA）市場資訊

市值 $ 568.79K$ 568.79K $ 568.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 633.50K$ 633.50K $ 633.50K 流通量 897.86M 897.86M 897.86M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

EVA 的目前市值為 $ 568.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EVA 的流通量為 897.86M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 633.50K。