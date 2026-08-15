Dynamix 今日價格

Dynamix (DYNA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DYNA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DYNA。

Dynamix 目前市值在 $ 156,945 排名第 #-，流通供應量為 528.87T DYNA。過去 24 小時內，DYNA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DYNA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.12%。過去一天，總交易量達到 --。

Dynamix（DYNA）市場資訊

市值 $ 156.95K$ 156.95K $ 156.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 332.62K$ 332.62K $ 332.62K 流通量 528.87T 528.87T 528.87T 總供應量 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Dynamix 的目前市值為 $ 156.95K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DYNA 的流通量為 528.87T，總供應量是 1.0e+15，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 332.62K。