Daimon 今日價格

Daimon (DAIMON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.28%。目前 DAIMON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DAIMON。

Daimon 目前市值在 $ 26,807 排名第 #-，流通供應量為 95.03B DAIMON。過去 24 小時內，DAIMON 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DAIMON 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -3.60%。過去一天，總交易量達到 --。

Daimon（DAIMON）市場資訊

市值 $ 26.81K$ 26.81K $ 26.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.81K$ 26.81K $ 26.81K 流通量 95.03B 95.03B 95.03B 總供應量 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144

Daimon 的目前市值為 $ 26.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DAIMON 的流通量為 95.03B，總供應量是 95028978891.58144，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.81K。