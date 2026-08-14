Talus 今日價格

Talus (US) 今日實時價格為 NT$ 0.0172，過去 24 小時內變化了 19.51%。目前 US 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0172 每 US。

Talus 目前市值在 NT$ 37.84M 排名第 #627，流通供應量為 2.20B US。過去 24 小時內，US 的交易價格在 NT$ 0.01708（低點）和 NT$ 0.0273（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.8437743570289678072，而歷史最低價為 NT$ 0.0855927859325948784。

短期表現方面，US 在過去一小時內波動了 -7.98%，過去7 天內波動了 -67.66%。過去一天，總交易量達到 NT$ 998.30K。

Talus（US）市場資訊

排名 No.627 市值 NT$ 37.84MNT$ 37.84M NT$ 37.84M 成交量（24H） NT$ 998.30KNT$ 998.30K NT$ 998.30K 完全稀釋市值 NT$ 172.00MNT$ 172.00M NT$ 172.00M 流通量 2.20B 2.20B 2.20B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 22.00% 所屬公鏈 SUI

Talus 的目前市值為 NT$ 37.84M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 998.30K。US 的流通量為 2.20B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 172.00M。