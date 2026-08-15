ConsumerFi Protocol 今日價格

ConsumerFi Protocol (CFI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 CFI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CFI。

ConsumerFi Protocol 目前市值在 $ 118,056 排名第 #-，流通供應量為 223.74M CFI。過去 24 小時內，CFI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00737355，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CFI 在過去一小時內波動了 +0.77%，過去7 天內波動了 +1.59%。過去一天，總交易量達到 $ 3.30K。

ConsumerFi Protocol（CFI）市場資訊

市值 $ 118.06K$ 118.06K $ 118.06K 成交量（24H） $ 3.30K$ 3.30K $ 3.30K 完全稀釋市值 $ 487.96K$ 487.96K $ 487.96K 流通量 223.74M 223.74M 223.74M 總供應量 924,794,929.3819371 924,794,929.3819371 924,794,929.3819371

ConsumerFi Protocol 的目前市值為 $ 118.06K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.30K。CFI 的流通量為 223.74M，總供應量是 924794929.3819371，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 487.96K。