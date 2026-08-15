CLUDE 今日價格

CLUDE (CLUDE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.49%。目前 CLUDE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CLUDE。

CLUDE 目前市值在 $ 445,648 排名第 #-，流通供應量為 999.96M CLUDE。過去 24 小時內，CLUDE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00406108，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CLUDE 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 -7.10%。過去一天，總交易量達到 $ 41.50K。

CLUDE（CLUDE）市場資訊

市值 $ 445.65K$ 445.65K $ 445.65K 成交量（24H） $ 41.50K$ 41.50K $ 41.50K 完全稀釋市值 $ 445.65K$ 445.65K $ 445.65K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,959,406.884111 999,959,406.884111 999,959,406.884111

CLUDE 的目前市值為 $ 445.65K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 41.50K。CLUDE 的流通量為 999.96M，總供應量是 999959406.884111，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 445.65K。