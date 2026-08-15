Chibification 今日價格

Chibification (CHIBI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.57%。目前 CHIBI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CHIBI。

Chibification 目前市值在 $ 37,692 排名第 #-，流通供應量為 999.74M CHIBI。過去 24 小時內，CHIBI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00131443，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CHIBI 在過去一小時內波動了 -1.14%，過去7 天內波動了 -27.88%。過去一天，總交易量達到 --。

Chibification（CHIBI）市場資訊

市值 $ 37.69K$ 37.69K $ 37.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.69K$ 37.69K $ 37.69K 流通量 999.74M 999.74M 999.74M 總供應量 999,742,044.04731 999,742,044.04731 999,742,044.04731

Chibification 的目前市值為 $ 37.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CHIBI 的流通量為 999.74M，總供應量是 999742044.04731，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.69K。