breadcat 今日價格

breadcat (BREADCAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 59.13%。目前 BREADCAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BREADCAT。

breadcat 目前市值在 $ 22,808 排名第 #-，流通供應量為 960.82M BREADCAT。過去 24 小時內，BREADCAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BREADCAT 在過去一小時內波動了 -1.14%，過去7 天內波動了 +37.41%。過去一天，總交易量達到 --。

breadcat（BREADCAT）市場資訊

市值 $ 22.81K$ 22.81K $ 22.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.81K$ 22.81K $ 22.81K 流通量 960.82M 960.82M 960.82M 總供應量 960,815,943.430851 960,815,943.430851 960,815,943.430851

breadcat 的目前市值為 $ 22.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BREADCAT 的流通量為 960.82M，總供應量是 960815943.430851，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.81K。