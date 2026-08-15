BEBE 今日價格

BEBE (BEBE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.62%。目前 BEBE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BEBE。

BEBE 目前市值在 $ 128,409 排名第 #-，流通供應量為 88.89T BEBE。過去 24 小時內，BEBE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BEBE 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 +4.01%。過去一天，總交易量達到 --。

BEBE（BEBE）市場資訊

市值 $ 128.41K$ 128.41K $ 128.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 128.41K$ 128.41K $ 128.41K 流通量 88.89T 88.89T 88.89T 總供應量 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0

BEBE 的目前市值為 $ 128.41K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BEBE 的流通量為 88.89T，總供應量是 88888888888888.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 128.41K。