Affyn（FYN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00111452 24H最高價 $ 0.00120053 歷史最高 $ 1.84 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.54% 漲跌幅（1D） +2.63% 漲跌幅（7D） +4.30%

Affyn（FYN）目前實時價格為 $0.00117855。過去 24 小時內，FYN 的交易價格在 $ 0.00111452 至 $ 0.00120053 之間波動，市場活躍度顯著。FYN 的歷史最高價為 $ 1.84，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FYN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.54%，過去 24 小時內變動為 +2.63%，過去 7 天內累計變動為 +4.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Affyn（FYN）市場資訊

市值 $ 452.59K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.18M 流通量 383.92M 總供應量 1,000,000,000.0

Affyn 的目前市值為 $ 452.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FYN 的流通量為 383.92M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.18M。