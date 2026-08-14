買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
ZenChain 目前實時價格為 0.0005421 TWD。ZTC 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 ZTC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ZenChain 目前實時價格為 0.0005421 TWD。ZTC 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 ZTC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 ZTC

ZTC 價格資訊

ZTC 介紹

ZTC 幣種官網

ZTC 代幣經濟

ZTC 價格預測

ZTC 價格歷史

ZTC 購買指南

ZTC 兌換法幣計算

ZTC 現貨

ZTC U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

ZenChain 圖標

ZenChain實時價格 (ZTC)

1 ZTC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.017320095
NT$0.017320095NT$0.017320095
+0.01%1D
TWD
ZenChain (ZTC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:09:30 (UTC+8)

ZenChain 今日價格

ZenChain (ZTC) 今日實時價格為 NT$ 0.0005421，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 ZTC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0005421 每 ZTC。

ZenChain 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ZTC。過去 24 小時內，ZTC 的交易價格在 NT$ 0.0005411（低點）和 NT$ 0.0005441（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，ZTC 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 +0.16%。過去一天，總交易量達到 NT$ 47.30K

ZenChain（ZTC）市場資訊

--
----

NT$ 47.30K
NT$ 47.30KNT$ 47.30K

NT$ 11.38M
NT$ 11.38MNT$ 11.38M

--
----

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

ZenChain 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 47.30K。ZTC 的流通量為 --，總供應量是 21000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 11.38M

ZenChain 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0005411
NT$ 0.0005411NT$ 0.0005411
24H最低價
NT$ 0.0005441
NT$ 0.0005441NT$ 0.0005441
24H最高價

NT$ 0.0005411
NT$ 0.0005411NT$ 0.0005411

NT$ 0.0005441
NT$ 0.0005441NT$ 0.0005441

--
----

--
----

+0.05%

+0.01%

+0.16%

+0.16%

ZenChain（ZTC）價格歷史 TWD

跟蹤 ZenChain 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.000001732+0.01%
30天NT$ -0.0000058-1.06%
60天NT$ -0.000002-0.37%
90天NT$ +0.0000199+3.81%
ZenChain 今日價格變化

今天，ZTC 記錄了 NT$ +0.000001732 (+0.01%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ZenChain 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000058 (-1.06%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ZenChain 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ZTC 的變化為 NT$ -0.000002 (-0.37%)，從而更廣泛地了解其表現。

ZenChain 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0000199 (+3.81%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ZenChain（ZTC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ZenChain 價格歷史頁面

ZenChain 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ZenChain 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

ZenChain 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ZTC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 25% | 看跌 75%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

【市場結構】 ZTC_USDT 在 4 小時周期中錄得現價 0.001226，位於支撐位 0.001274 下方 48 個基點。價格運行於 S1 支撐位 0.00122 上方 6 個基點，處於支撐區間的下半部分。移動平均線系統呈現「7 買入、0 中立、0 賣出」的配置，指標一致性維持多頭排列狀態。 【動能狀態】 MACD 指標錄得死叉信號，快慢線動能出現分層背離現象。RSI 維持在中性區間運行，短期動能分散特徵明顯。移動平均線組與振盪類指標呈現不同步狀態，多空動能分布不均勻。 【關鍵價位】 上方阻力 R1 位於 0.001329，距離現價 103 個基點，為遠端參考位。下方支撐 S1 位於 0.00122，距離現價 6 個基點，構成近端關鍵價位。S2 支撐位 0.001165 則位於現價下方 61 個基點，為次級支撐參考區間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 ZenChain 的價格？

ZenChain (ZTC) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心，會直接影響 ZTC 的價格走勢。

採用與實用性：實際應用場景、合作夥伴關係以及平台的採用程度，將驅動需求增長。

供應動態：代幣分發、質押獎勵及銷毀機制，都會影響流通中的代幣供應量。

技術發展：協議更新、安全強化以及新功能的推出，都會影響投資者的關注度。

監管環境：政府政策與合規要求，會對交易量產生影響。

競爭狀況：與其他區塊鏈平台相比的表現，將影響其市場定位。

交易量：流動性水準與交易所上架情況，會影響價格的穩定性與可得性。

為什麼人們想知道 ZenChain 今天的價格？

人們希望了解 ZenChain (ZTC) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握市場進出點的時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場波動，以最大化利潤或最小化損失。

ZenChain 的價格預測

ZenChain（ZTC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ZTC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ZenChain (ZTC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ZenChain 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ZenChain 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ZenChain 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ZTC 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 ZenChain

準備好開始使用 ZenChain 了嗎？在 MEXC 購買 ZTC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ZenChain 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ZenChain (ZTC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ZenChain 將立即存入您的錢包。
ZenChain (ZTC) 購買教程

ZenChain 能做什麼？

擁有 ZenChain 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ZenChain (ZTC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ZenChain (ZTC)

ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.

ZenChain資源

要更深入地瞭解 ZenChain，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方ZenChain網站

類別 :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

人們還問：關於ZenChain的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:09:30 (UTC+8)

ZenChain（ZTC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ZenChain 的更多資訊

ZTCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ZTC。在 MEXC 上探索 ZTCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ZenChain (ZTC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ZenChain 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ZTC/USDT
NT$0.017313705
NT$0.017313705NT$0.017313705
-0.01%
87.24M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.14065
NT$2.14065NT$2.14065

+252.63%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1731051
NT$0.1731051NT$0.1731051

-8.21%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.486279
NT$0.486279NT$0.486279

-21.13%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.47637
NT$9.47637NT$9.47637

+27.51%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.8606935
NT$8.8606935NT$8.8606935

-0.34%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.14065
NT$2.14065NT$2.14065

+252.63%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.305118
NT$9.305118NT$9.305118

+151.56%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.331241625
NT$0.331241625NT$0.331241625

+58.79%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.376143
NT$30.376143NT$30.376143

+34.50%

Humanity

Humanity

H

NT$3.81483
NT$3.81483NT$3.81483

+25.00%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ZTC 兌 TWD 計算器

數量

ZTC
ZTC
TWD
TWD

1 ZTC = 0.017320095 TWD