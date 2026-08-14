ZenChain 今日價格

ZenChain (ZTC) 今日實時價格為 NT$ 0.0005421，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 ZTC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0005421 每 ZTC。

ZenChain 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ZTC。過去 24 小時內，ZTC 的交易價格在 NT$ 0.0005411（低點）和 NT$ 0.0005441（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ZTC 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 +0.16%。過去一天，總交易量達到 NT$ 47.30K。

ZenChain（ZTC）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 47.30KNT$ 47.30K NT$ 47.30K 完全稀釋市值 NT$ 11.38MNT$ 11.38M NT$ 11.38M 流通量 ---- -- 總供應量 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 所屬公鏈 BSC

ZenChain 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 47.30K。ZTC 的流通量為 --，總供應量是 21000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 11.38M。