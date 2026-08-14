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Bull 目前實時價格為 0.0001488 TWD。BULL 市值為 148,793.4635136 TWD。追蹤台灣的 BULL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Bull 目前實時價格為 0.0001488 TWD。BULL 市值為 148,793.4635136 TWD。追蹤台灣的 BULL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Bull 圖標

Bull實時價格 (BULL)

1 BULL 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.004757136
NT$0.004757136NT$0.004757136
+28.05%1D
TWD
Bull (BULL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:30:31 (UTC+8)

Bull 今日價格

Bull (BULL) 今日實時價格為 NT$ 0.0001488，過去 24 小時內變化了 28.05%。目前 BULL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0001488 每 BULL。

Bull 目前市值在 NT$ 148.79K 排名第 #1302，流通供應量為 999.96M BULL。過去 24 小時內，BULL 的交易價格在 NT$ 0.0001057（低點）和 NT$ 0.0004327（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.34669799270325584593，而歷史最低價為 NT$ 0.03485339973403110873

短期表現方面，BULL 在過去一小時內波動了 -1.85%，過去7 天內波動了 +0.60%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.49K

Bull（BULL）市場資訊

No.1302

NT$ 148.79K
NT$ 148.79KNT$ 148.79K

NT$ 69.49K
NT$ 69.49KNT$ 69.49K

NT$ 148.79K
NT$ 148.79KNT$ 148.79K

999.96M
999.96M 999.96M

999,956,072
999,956,072 999,956,072

999,956,072
999,956,072 999,956,072

100.00%

SOL

Bull 的目前市值為 NT$ 148.79K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.49K。BULL 的流通量為 999.96M，總供應量是 999956072，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 148.79K

Bull 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0001057
NT$ 0.0001057NT$ 0.0001057
24H最低價
NT$ 0.0004327
NT$ 0.0004327NT$ 0.0004327
24H最高價

NT$ 0.0001057
NT$ 0.0001057NT$ 0.0001057

NT$ 0.0004327
NT$ 0.0004327NT$ 0.0004327

NT$ 0.34669799270325584593
NT$ 0.34669799270325584593NT$ 0.34669799270325584593

NT$ 0.03485339973403110873
NT$ 0.03485339973403110873NT$ 0.03485339973403110873

-1.85%

+28.05%

+0.60%

+0.60%

Bull（BULL）價格歷史 TWD

跟蹤 Bull 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.001042075+28.05%
30天NT$ -0.000096-39.22%
60天NT$ -0.0016222-91.60%
90天NT$ -0.0057352-97.48%
Bull 今日價格變化

今天，BULL 記錄了 NT$ +0.001042075 (+28.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Bull 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000096 (-39.22%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Bull 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BULL 的變化為 NT$ -0.0016222 (-91.60%)，從而更廣泛地了解其表現。

Bull 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0057352 (-97.48%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Bull（BULL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Bull 價格歷史頁面

Bull 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Bull 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Bull 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BULL 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 68% | 看跌 32%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

**市場結構** BULL_USDT 4小時圖現價為0.003428，位於中樞0.003443下方0.44%，處於樞紐體系的中軸附近。MA與EMA短周期組均呈現買入佔比，價格運行在均線系統上方。 **動能狀態** MACD錄得金叉信號，快慢線位於零軸附近。RSI維持中性區間，多空動能未呈現單邊集中。短期指標與趨勢指標呈現同向排列，波動率處於收斂階段。 **關鍵價位** 上方R1位於0.003528（距現價+2.9%），R2位於0.003636（距現價+6.1%）。下方S1位於0.003335（距現價-2.7%），S2位於0.00325（距現價-5.2%）為遠端參考位。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Bull 的價格預測

Bull（BULL）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BULL 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Bull (BULL) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Bull 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Bull 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Bull 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BULL 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Bull

準備好開始使用 Bull 了嗎？在 MEXC 購買 BULL 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Bull 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Bull (BULL) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Bull 將立即存入您的錢包。
Bull (BULL) 購買教程

Bull 能做什麼？

擁有 Bull 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Bull (BULL) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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什麼是Bull (BULL)

BULL 是一种模因币。

Bull資源

要更深入地瞭解 Bull，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

人們還問：關於Bull的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:30:31 (UTC+8)

Bull（BULL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Bull 的更多資訊

BULLUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BULL。在 MEXC 上探索 BULLUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Bull (BULL) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Bull 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BULL/USD1
NT$0.004798697
NT$0.004798697NT$0.004798697
+29.73%
422.15M (USDT)
BULL/USDT
NT$0.004744348
NT$0.004744348NT$0.004744348
+28.81%
515.95M (USDT)

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SOL
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最新

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8696272
NT$2.8696272NT$2.8696272

+372.42%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17586697
NT$0.17586697NT$0.17586697

-6.81%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.473156
NT$0.473156NT$0.473156

-23.31%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.996358
NT$8.996358NT$8.996358

+20.98%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3119019
NT$9.3119019NT$9.3119019

+4.66%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.8441808
NT$8.8441808NT$8.8441808

+138.95%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.371497794
NT$0.371497794NT$0.371497794

+77.98%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.5553275
NT$30.5553275NT$30.5553275

+35.21%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0394311
NT$5.0394311NT$5.0394311

+28.85%

Humanity

Humanity

H

NT$3.6851819
NT$3.6851819NT$3.6851819

+20.67%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

BULL
BULL
TWD
TWD

1 BULL = 0.004757136 TWD