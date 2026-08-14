Bull 今日價格

Bull (BULL) 今日實時價格為 NT$ 0.0001488，過去 24 小時內變化了 28.05%。目前 BULL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0001488 每 BULL。

Bull 目前市值在 NT$ 148.79K 排名第 #1302，流通供應量為 999.96M BULL。過去 24 小時內，BULL 的交易價格在 NT$ 0.0001057（低點）和 NT$ 0.0004327（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.34669799270325584593，而歷史最低價為 NT$ 0.03485339973403110873。

短期表現方面，BULL 在過去一小時內波動了 -1.85%，過去7 天內波動了 +0.60%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.49K。

Bull（BULL）市場資訊

排名 No.1302 市值 NT$ 148.79KNT$ 148.79K NT$ 148.79K 成交量（24H） NT$ 69.49KNT$ 69.49K NT$ 69.49K 完全稀釋市值 NT$ 148.79KNT$ 148.79K NT$ 148.79K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 最大供應量 999,956,072 999,956,072 999,956,072 總供應量 999,956,072 999,956,072 999,956,072 流通率 100.00% 所屬公鏈 SOL

Bull 的目前市值為 NT$ 148.79K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.49K。BULL 的流通量為 999.96M，總供應量是 999956072，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 148.79K。