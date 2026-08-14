Genius實時價格 (GENIUS)
Genius (GENIUS) 今日實時價格為 NT$ 0.37769，過去 24 小時內變化了 2.07%。目前 GENIUS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.37769 每 GENIUS。
Genius 目前市值在 NT$ 126.67M 排名第 #146，流通供應量為 335.38M GENIUS。過去 24 小時內，GENIUS 的交易價格在 NT$ 0.37472（低點）和 NT$ 0.4（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 30.35658281863581072，而歷史最低價為 NT$ 5.557550496758139186。
短期表現方面，GENIUS 在過去一小時內波動了 -0.55%，過去7 天內波動了 +9.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 89.89K。
No.146
33.53%
BSC
Genius 的目前市值為 NT$ 126.67M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 89.89K。GENIUS 的流通量為 335.38M，總供應量是 953973324.288，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 377.69M。
-0.55%
-2.07%
+9.31%
+9.31%
跟蹤 Genius 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.2550709
|-2.07%
|30天
|NT$ +0.05232
|+16.08%
|60天
|NT$ -0.07659
|-16.86%
|90天
|NT$ -0.07903
|-17.31%
今天，GENIUS 記錄了 NT$ -0.2550709 (-2.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.05232 (+16.08%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，GENIUS 的變化為 NT$ -0.07659 (-16.86%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.07903 (-17.31%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Genius 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 GENIUS 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 > 上軌
|觸及或突破上軌
|進入「貴」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
GENIUS_USDT在4小時周期運行於0.39733，價格突破R1支撐位0.393並逼近R2阻力位0.4004。當前價格位於中樞0.3845上方區間，多頭結構佔據主導地位。S1支撐位0.3771與S2支撐位0.3686構成下方防禦層級，價格偏離中樞顯示短期波動有所擴張。 MACD呈現金叉狀態，快慢線同向發散，確認動能集中釋放。RSI指標維持在中性區域，未出現超買或超賣的極端值，表明漲勢過程中伴隨理性的資金換手。均線組與EMA組均未出現明確的買入信號，提示趨勢慣性主要依賴近期K線形態，而非長期均線的支撐作用。隨著價格突破支撐/阻力節點，波動率顯著放大，市場交投活躍度提升。 近端關鍵阻力位位於0.4004，距離現價不足1%，為即時測試目標。次級支撐參考R1轉化位0.393，距離現價約1.1%。遠端防禦位則位於中樞0.3845，距離現價3.2%，構成結構回踩的基準。下方S1支撐位0.3771提供更深幅度的回調參考，距離現價5.1%。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Genius 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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