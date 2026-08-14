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Genius 目前實時價格為 0.37769 TWD。GENIUS 市值為 126,668,561.41371 TWD。追蹤台灣的 GENIUS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Genius 目前實時價格為 0.37769 TWD。GENIUS 市值為 126,668,561.41371 TWD。追蹤台灣的 GENIUS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Genius實時價格 (GENIUS)

1 GENIUS 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$12.0671955
NT$12.0671955NT$12.0671955
-2.07%1D
TWD
Genius (GENIUS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:54:36 (UTC+8)

Genius 今日價格

Genius (GENIUS) 今日實時價格為 NT$ 0.37769，過去 24 小時內變化了 2.07%。目前 GENIUS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.37769 每 GENIUS。

Genius 目前市值在 NT$ 126.67M 排名第 #146，流通供應量為 335.38M GENIUS。過去 24 小時內，GENIUS 的交易價格在 NT$ 0.37472（低點）和 NT$ 0.4（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 30.35658281863581072，而歷史最低價為 NT$ 5.557550496758139186

短期表現方面，GENIUS 在過去一小時內波動了 -0.55%，過去7 天內波動了 +9.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 89.89K

Genius（GENIUS）市場資訊

No.146

NT$ 126.67M
NT$ 126.67MNT$ 126.67M

NT$ 89.89K
NT$ 89.89KNT$ 89.89K

NT$ 377.69M
NT$ 377.69MNT$ 377.69M

335.38M
335.38M 335.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

953,973,324.288
953,973,324.288 953,973,324.288

33.53%

BSC

Genius 的目前市值為 NT$ 126.67M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 89.89K。GENIUS 的流通量為 335.38M，總供應量是 953973324.288，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 377.69M

Genius 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.37472
NT$ 0.37472NT$ 0.37472
24H最低價
NT$ 0.4
NT$ 0.4NT$ 0.4
24H最高價

NT$ 0.37472
NT$ 0.37472NT$ 0.37472

NT$ 0.4
NT$ 0.4NT$ 0.4

NT$ 30.35658281863581072
NT$ 30.35658281863581072NT$ 30.35658281863581072

NT$ 5.557550496758139186
NT$ 5.557550496758139186NT$ 5.557550496758139186

-0.55%

-2.07%

+9.31%

+9.31%

Genius（GENIUS）價格歷史 TWD

跟蹤 Genius 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.2550709-2.07%
30天NT$ +0.05232+16.08%
60天NT$ -0.07659-16.86%
90天NT$ -0.07903-17.31%
Genius 今日價格變化

今天，GENIUS 記錄了 NT$ -0.2550709 (-2.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Genius 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.05232 (+16.08%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Genius 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GENIUS 的變化為 NT$ -0.07659 (-16.86%)，從而更廣泛地了解其表現。

Genius 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.07903 (-17.31%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Genius（GENIUS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Genius 價格歷史頁面

Genius 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Genius 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Genius 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 GENIUS 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

GENIUS_USDT在4小時周期運行於0.39733，價格突破R1支撐位0.393並逼近R2阻力位0.4004。當前價格位於中樞0.3845上方區間，多頭結構佔據主導地位。S1支撐位0.3771與S2支撐位0.3686構成下方防禦層級，價格偏離中樞顯示短期波動有所擴張。 MACD呈現金叉狀態，快慢線同向發散，確認動能集中釋放。RSI指標維持在中性區域，未出現超買或超賣的極端值，表明漲勢過程中伴隨理性的資金換手。均線組與EMA組均未出現明確的買入信號，提示趨勢慣性主要依賴近期K線形態，而非長期均線的支撐作用。隨著價格突破支撐/阻力節點，波動率顯著放大，市場交投活躍度提升。 近端關鍵阻力位位於0.4004，距離現價不足1%，為即時測試目標。次級支撐參考R1轉化位0.393，距離現價約1.1%。遠端防禦位則位於中樞0.3845，距離現價3.2%，構成結構回踩的基準。下方S1支撐位0.3771提供更深幅度的回調參考，距離現價5.1%。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Genius 的價格預測

Genius（GENIUS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GENIUS 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Genius (GENIUS) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Genius 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Genius 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Genius 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GENIUS 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Genius

準備好開始使用 Genius 了嗎？在 MEXC 購買 GENIUS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Genius 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Genius (GENIUS) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Genius 將立即存入您的錢包。
Genius (GENIUS) 購買教程

Genius 能做什麼？

擁有 Genius 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Genius (GENIUS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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什麼是Genius (GENIUS)

Genius－最終的鏈上終端，將中心化交易所（CEX）帶到鏈上。

Genius資源

要更深入地瞭解 Genius，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Genius網站
區塊查詢

類別 :

AnalyticsAvalanche EcosystemBinance Alpha Spotlight

人們還問：關於Genius的其他問題

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Genius（GENIUS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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GENIUSUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 GENIUS。在 MEXC 上探索 GENIUSUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Genius (GENIUS) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Genius 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
GENIUS/USDC
NT$12.0748635
NT$12.0748635NT$12.0748635
-2.07%
144.40K (USDT)
GENIUS/USDT
NT$12.0671955
NT$12.0671955NT$12.0671955
-2.09%
232.37K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9103255
NT$2.9103255NT$2.9103255

+379.42%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1864602
NT$0.1864602NT$0.1864602

-1.13%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.456246
NT$0.456246NT$0.456246

-26.01%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.97156
NT$8.97156NT$8.97156

+20.72%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.443781
NT$9.443781NT$9.443781

+6.20%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9103255
NT$2.9103255NT$2.9103255

+379.42%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.298693
NT$8.298693NT$8.298693

+124.35%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.36998739
NT$0.36998739NT$0.36998739

+77.37%

Heima

Heima

HEI

NT$5.27175
NT$5.27175NT$5.27175

+34.88%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.5565905
NT$28.5565905NT$28.5565905

+26.45%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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GENIUS
TWD
TWD

1 GENIUS = 12.0671955 TWD