Genius 今日價格

Genius (GENIUS) 今日實時價格為 NT$ 0.37769，過去 24 小時內變化了 2.07%。目前 GENIUS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.37769 每 GENIUS。

Genius 目前市值在 NT$ 126.67M 排名第 #146，流通供應量為 335.38M GENIUS。過去 24 小時內，GENIUS 的交易價格在 NT$ 0.37472（低點）和 NT$ 0.4（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 30.35658281863581072，而歷史最低價為 NT$ 5.557550496758139186。

短期表現方面，GENIUS 在過去一小時內波動了 -0.55%，過去7 天內波動了 +9.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 89.89K。

Genius（GENIUS）市場資訊

排名 No.146 市值 NT$ 126.67MNT$ 126.67M NT$ 126.67M 成交量（24H） NT$ 89.89KNT$ 89.89K NT$ 89.89K 完全稀釋市值 NT$ 377.69MNT$ 377.69M NT$ 377.69M 流通量 335.38M 335.38M 335.38M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 953,973,324.288 953,973,324.288 953,973,324.288 流通率 33.53% 所屬公鏈 BSC

Genius 的目前市值為 NT$ 126.67M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 89.89K。GENIUS 的流通量為 335.38M，總供應量是 953973324.288，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 377.69M。