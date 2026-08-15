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Zest Protocol 目前實時價格為 0.14833 TWD。ZEST 市值為 21,656,180 TWD。追蹤台灣的 ZEST 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Zest Protocol 目前實時價格為 0.14833 TWD。ZEST 市值為 21,656,180 TWD。追蹤台灣的 ZEST 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Zest Protocol 圖標

Zest Protocol實時價格 (ZEST)

1 ZEST 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$4.7495266
NT$4.7495266NT$4.7495266
-2.43%1D
TWD
Zest Protocol (ZEST) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 06:03:34 (UTC+8)

Zest Protocol 今日價格

Zest Protocol (ZEST) 今日實時價格為 NT$ 0.14833，過去 24 小時內變化了 2.43%。目前 ZEST 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.14833 每 ZEST。

Zest Protocol 目前市值在 NT$ 21.66M 排名第 #478，流通供應量為 146.00M ZEST。過去 24 小時內，ZEST 的交易價格在 NT$ 0.14672（低點）和 NT$ 0.1645（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 11.1586473599836744926，而歷史最低價為 NT$ 1.9195899768036795042

短期表現方面，ZEST 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -32.21%。過去一天，總交易量達到 NT$ 110.21K

Zest Protocol（ZEST）市場資訊

No.478

NT$ 21.66M
NT$ 21.66MNT$ 21.66M

NT$ 110.21K
NT$ 110.21KNT$ 110.21K

NT$ 148.33M
NT$ 148.33MNT$ 148.33M

146.00M
146.00M 146.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.60%

BSC

Zest Protocol 的目前市值為 NT$ 21.66M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 110.21K。ZEST 的流通量為 146.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 148.33M

Zest Protocol 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.14672
NT$ 0.14672NT$ 0.14672
24H最低價
NT$ 0.1645
NT$ 0.1645NT$ 0.1645
24H最高價

NT$ 0.14672
NT$ 0.14672NT$ 0.14672

NT$ 0.1645
NT$ 0.1645NT$ 0.1645

NT$ 11.1586473599836744926
NT$ 11.1586473599836744926NT$ 11.1586473599836744926

NT$ 1.9195899768036795042
NT$ 1.9195899768036795042NT$ 1.9195899768036795042

+0.06%

-2.42%

-32.21%

-32.21%

Zest Protocol（ZEST）價格歷史 TWD

跟蹤 Zest Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.1182879-2.42%
30天NT$ -0.07461-33.47%
60天NT$ -0.12564-45.86%
90天NT$ +0.12333+493.32%
Zest Protocol 今日價格變化

今天，ZEST 記錄了 NT$ -0.1182879 (-2.42%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Zest Protocol 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.07461 (-33.47%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Zest Protocol 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ZEST 的變化為 NT$ -0.12564 (-45.86%)，從而更廣泛地了解其表現。

Zest Protocol 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.12333 (+493.32%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Zest Protocol（ZEST）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Zest Protocol 價格歷史頁面

Zest Protocol 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Zest Protocol 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Zest Protocol 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ZEST 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ZEST_USDT在4小時周期運行於0.15094價格位。價格位於S1樞紐點0.15075上方的極窄區間內。中央阻力位0.15449構成上方直接結構邊界。多空雙方在S1與中央之間形成短期平衡態勢。當前市場結構呈現低位整理特徵，價格尚未有效突破中央以確認趨勢反轉。 短期均線組呈現買入排列狀態。EMA指標同步顯示買方動能佔據主導地位。MACD形成金叉信號，確認短線動量向上。RSI處於中性區域，表明多空力量均衡。快慢指標出現分層現象。波動率維持收斂狀態，未見明顯擴張，動能集中程度較低，市場缺乏單邊驅動力。技術指標指向短期震盪修復行情。 近端支撐位於0.15075，該價格距離現價僅0.00019。下方次級支撐位於0.14457。遠端參考價格提供深度緩衝空間。上方第一阻力位於0.16067，該價格距離現價0.00973。更高層級阻力位於0.16441。關鍵價格分布清晰，交易區間邊界明確。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Zest Protocol 的價格預測

Zest Protocol（ZEST）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ZEST 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Zest Protocol (ZEST) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Zest Protocol 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Zest Protocol 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Zest Protocol 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ZEST 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Zest Protocol

準備好開始使用 Zest Protocol 了嗎？在 MEXC 購買 ZEST 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Zest Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Zest Protocol (ZEST) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Zest Protocol 將立即存入您的錢包。
Zest Protocol (ZEST) 購買教程

Zest Protocol 能做什麼？

擁有 Zest Protocol 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Zest Protocol (ZEST) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Zest Protocol (ZEST)

Zest Protocol 是領先的比特幣借貸協議，支援 BTC 持有者透過持有比特幣賺取收益，並以比特幣作為抵押借入穩定幣。目前，Zest Protocol 正在建構比特幣抵押金庫 (Bitcoin Collateral Vaults)，這是首個基於 BitVM 的比特幣 L1 層借貸市場：BTC 保留在基礎層，而穩定幣則在 EVM 鏈上完成借入。第一階段將啟用守護簽名者集合 (Guardian Signer Set)。第二階段將升級為透過 BitVM 實現完全無需信任的 BTC 原生驗證，徹底移除抵押品與信貸之間的所有中介環節。

Zest Protocol資源

要更深入地瞭解 Zest Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Zest Protocol網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

人們還問：關於Zest Protocol的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 06:03:34 (UTC+8)

Zest Protocol（ZEST）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Zest Protocol 的更多資訊

ZESTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ZEST。在 MEXC 上探索 ZESTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Zest Protocol (ZEST) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Zest Protocol 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ZEST/USDT
NT$4.7492064
NT$4.7492064NT$4.7492064
-2.40%
723.01K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.068492
NT$2.068492NT$2.068492

+240.00%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.15263934
NT$0.15263934NT$0.15263934

-4.12%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4425164
NT$0.4425164NT$0.4425164

-10.89%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.794918
NT$9.794918NT$9.794918

-0.03%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.816707
NT$8.816707NT$8.816707

-3.48%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.068492
NT$2.068492NT$2.068492

+240.00%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.002407904
NT$0.002407904NT$0.002407904

+50.40%

Talus

Talus

US

NT$0.569956
NT$0.569956NT$0.569956

+26.15%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$10.6732266
NT$10.6732266NT$10.6732266

+20.23%

Cap

Cap

CAP

NT$2.0883444
NT$2.0883444NT$2.0883444

+8.91%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ZEST
TWD
TWD

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