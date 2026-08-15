Zest Protocol 今日價格

Zest Protocol (ZEST) 今日實時價格為 NT$ 0.14833，過去 24 小時內變化了 2.43%。目前 ZEST 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.14833 每 ZEST。

Zest Protocol 目前市值在 NT$ 21.66M 排名第 #478，流通供應量為 146.00M ZEST。過去 24 小時內，ZEST 的交易價格在 NT$ 0.14672（低點）和 NT$ 0.1645（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 11.1586473599836744926，而歷史最低價為 NT$ 1.9195899768036795042。

短期表現方面，ZEST 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -32.21%。過去一天，總交易量達到 NT$ 110.21K。

Zest Protocol（ZEST）市場資訊

排名 No.478 市值 NT$ 21.66MNT$ 21.66M NT$ 21.66M 成交量（24H） NT$ 110.21KNT$ 110.21K NT$ 110.21K 完全稀釋市值 NT$ 148.33MNT$ 148.33M NT$ 148.33M 流通量 146.00M 146.00M 146.00M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 14.60% 所屬公鏈 BSC

Zest Protocol 的目前市值為 NT$ 21.66M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 110.21K。ZEST 的流通量為 146.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 148.33M。