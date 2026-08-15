Venus (XVS) 今日技術分析 Venus 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 XVS 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Venus 分析的信息。 註 冊

Venus (XVS) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $2.6447 -- -2.63% -4.11% -4.63%

Venus 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Venus 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 17 中立 2 買入 7 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 13 中立 1 買入 0 技術指標 : 買入 賣出 4 中立 1 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 2.6423 2.6416 R2 2.6416 2.6409 R1 2.6403 2.6404 PP 2.6396 2.6396 S1 2.6383 2.6389 S2 2.6376 2.6384 S3 2.6363 2.6376

Venus 市場信號 目前淨掛單量 -0.42M $6.22 M $6.64 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.00M 3 日主動買入 $0.00 M 3 日主動賣出 $0.00 M 7 日主動買賣差額 0.00M 7 日主動買入 $0.04 M 7 日主動賣出 $0.05 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Venus資金流向 淨流入 XVSUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.01 M 2.65 2026-08-14 $0.00 M 2.63 2026-08-13 -$0.01 M 2.67 2026-08-12 -$0.01 M 2.70 2026-08-11 -$0.01 M 2.71 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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