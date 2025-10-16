OroBit 目前實時價格為 1.896 USD。跟蹤 XRB 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 XRB 價格趨勢。OroBit 目前實時價格為 1.896 USD。跟蹤 XRB 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 XRB 價格趨勢。

OroBit 圖標

OroBit實時價格 (XRB)

1 XRB 兌換為 USD 的實時價格：

$1.8967
$1.8967$1.8967
+7.36%1D
USD
OroBit (XRB) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:25:44 (UTC+8)

OroBit（XRB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 1.6017
$ 1.6017$ 1.6017
24H最低價
$ 1.9038
$ 1.9038$ 1.9038
24H最高價

$ 1.6017
$ 1.6017$ 1.6017

$ 1.9038
$ 1.9038$ 1.9038

--
----

--
----

+1.28%

+7.36%

+2.20%

+2.20%

OroBit（XRB）目前實時價格為 $ 1.896。過去 24 小時內，XRB 的交易價格在 $ 1.6017$ 1.9038 之間波動，市場活躍度顯著。XRB 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，XRB 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.28%，過去 24 小時內變動為 +7.36%，過去 7 天內累計變動為 +2.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

OroBit（XRB）市場資訊

--
----

$ 70.12K
$ 70.12K$ 70.12K

$ 948.00M
$ 948.00M$ 948.00M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

OroBit 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 70.12K。XRB 的流通量為 --，總供應量是 500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 948.00M

OroBit（XRB）價格歷史 USD

跟蹤 OroBit 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.130027+7.36%
30天$ +0.768+68.08%
60天$ +0.877+86.06%
90天$ +1.396+279.20%
OroBit 今日價格變化

今天，XRB 記錄了 $ +0.130027 (+7.36%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

OroBit 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.768 (+68.08%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

OroBit 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XRB 的變化為 $ +0.877 (+86.06%)，從而更廣泛地了解其表現。

OroBit 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +1.396 (+279.20%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 OroBit（XRB）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 OroBit 價格歷史頁面

什麼是OroBit (XRB)

OroBit 是一個比特幣原生協議，透過其智慧合約語言（SCL）協議實現可程式化金融。該協議基於比特幣 Layer 1 與閃電網路構建，能夠為黃金、房地產與大宗商品等現實世界資產提供安全的代幣化、無縫轉移與高階可程式化功能。

OroBit在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 OroBit 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 XRB 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 OroBit 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 OroBit 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

OroBit 價格預測 (USD)

OroBit（XRB）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 OroBit（XRB）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 OroBit 的長期和短期價格預測。

現在就查看 OroBit 價格預測

OroBit（XRB）代幣經濟

了解 OroBit（XRB）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 XRB 代幣的完整經濟學

如何購買OroBit (XRB)

正在尋找如何購買 OroBit？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買OroBit。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

XRB 兌換為當地貨幣

1 OroBit（XRB）至 VND
49,893.24
1 OroBit（XRB）至 AUD
A$2.88192
1 OroBit（XRB）至 GBP
1.40304
1 OroBit（XRB）至 EUR
1.6116
1 OroBit（XRB）至 USD
$1.896
1 OroBit（XRB）至 MYR
RM7.9632
1 OroBit（XRB）至 TRY
79.46136
1 OroBit（XRB）至 JPY
¥288.192
1 OroBit（XRB）至 ARS
ARS$2,829.83688
1 OroBit（XRB）至 RUB
150.258
1 OroBit（XRB）至 INR
167.26512
1 OroBit（XRB）至 IDR
Rp31,599.98736
1 OroBit（XRB）至 PHP
111.54168
1 OroBit（XRB）至 EGP
￡E.89.94624
1 OroBit（XRB）至 BRL
R$10.16256
1 OroBit（XRB）至 CAD
C$2.63544
1 OroBit（XRB）至 BDT
231.9756
1 OroBit（XRB）至 NGN
2,763.83712
1 OroBit（XRB）至 COP
$7,348.82016
1 OroBit（XRB）至 ZAR
R.32.6112
1 OroBit（XRB）至 UAH
79.61304
1 OroBit（XRB）至 TZS
T.Sh.4,681.47048
1 OroBit（XRB）至 VES
Bs401.952
1 OroBit（XRB）至 CLP
$1,780.344
1 OroBit（XRB）至 PKR
Rs536.34048
1 OroBit（XRB）至 KZT
1,019.34648
1 OroBit（XRB）至 THB
฿61.94232
1 OroBit（XRB）至 TWD
NT$58.16928
1 OroBit（XRB）至 AED
د.إ6.95832
1 OroBit（XRB）至 CHF
Fr1.49784
1 OroBit（XRB）至 HKD
HK$14.71296
1 OroBit（XRB）至 AMD
֏724.21512
1 OroBit（XRB）至 MAD
.د.م17.46216
1 OroBit（XRB）至 MXN
$34.86744
1 OroBit（XRB）至 SAR
ريال7.11
1 OroBit（XRB）至 ETB
Br289.8036
1 OroBit（XRB）至 KES
KSh244.94424
1 OroBit（XRB）至 JOD
د.أ1.344264
1 OroBit（XRB）至 PLN
6.88248
1 OroBit（XRB）至 RON
лв8.26656
1 OroBit（XRB）至 SEK
kr17.74656
1 OroBit（XRB）至 BGN
лв3.18528
1 OroBit（XRB）至 HUF
Ft633.68112
1 OroBit（XRB）至 CZK
39.56952
1 OroBit（XRB）至 KWD
د.ك0.580176
1 OroBit（XRB）至 ILS
6.18096
1 OroBit（XRB）至 BOB
Bs13.06344
1 OroBit（XRB）至 AZN
3.2232
1 OroBit（XRB）至 TJS
SM17.65176
1 OroBit（XRB）至 GEL
5.13816
1 OroBit（XRB）至 AOA
Kz1,728.33672
1 OroBit（XRB）至 BHD
.د.ب0.714792
1 OroBit（XRB）至 BMD
$1.896
1 OroBit（XRB）至 DKK
kr12.15336
1 OroBit（XRB）至 HNL
L49.73208
1 OroBit（XRB）至 MUR
86.23008
1 OroBit（XRB）至 NAD
$32.83872
1 OroBit（XRB）至 NOK
kr18.94104
1 OroBit（XRB）至 NZD
$3.28008
1 OroBit（XRB）至 PAB
B/.1.896
1 OroBit（XRB）至 PGK
K8.07696
1 OroBit（XRB）至 QAR
ر.ق6.90144
1 OroBit（XRB）至 RSD
дин.190.79448
1 OroBit（XRB）至 UZS
soʻm22,843.36824
1 OroBit（XRB）至 ALL
L157.53864
1 OroBit（XRB）至 ANG
ƒ3.39384
1 OroBit（XRB）至 AWG
ƒ3.39384
1 OroBit（XRB）至 BBD
$3.792
1 OroBit（XRB）至 BAM
KM3.18528
1 OroBit（XRB）至 BIF
Fr5,576.136
1 OroBit（XRB）至 BND
$2.44584
1 OroBit（XRB）至 BSD
$1.896
1 OroBit（XRB）至 JMD
$303.58752
1 OroBit（XRB）至 KHR
7,614.44976
1 OroBit（XRB）至 KMF
Fr803.904
1 OroBit（XRB）至 LAK
41,217.39048
1 OroBit（XRB）至 LKR
රු574.88616
1 OroBit（XRB）至 MDL
L32.30784
1 OroBit（XRB）至 MGA
Ar8,540.532
1 OroBit（XRB）至 MOP
P15.14904
1 OroBit（XRB）至 MVR
29.0088
1 OroBit（XRB）至 MWK
MK3,280.2696
1 OroBit（XRB）至 MZN
MT121.1544
1 OroBit（XRB）至 NPR
रु265.80024
1 OroBit（XRB）至 PYG
13,351.632
1 OroBit（XRB）至 RWF
Fr2,747.304
1 OroBit（XRB）至 SBD
$15.62304
1 OroBit（XRB）至 SCR
26.27856
1 OroBit（XRB）至 SRD
$75.32808
1 OroBit（XRB）至 SVC
$16.55208
1 OroBit（XRB）至 SZL
L32.83872
1 OroBit（XRB）至 TMT
m6.65496
1 OroBit（XRB）至 TND
د.ت5.562864
1 OroBit（XRB）至 TTD
$12.83592
1 OroBit（XRB）至 UGX
Sh6,582.912
1 OroBit（XRB）至 XAF
Fr1,067.448
1 OroBit（XRB）至 XCD
$5.1192
1 OroBit（XRB）至 XOF
Fr1,067.448
1 OroBit（XRB）至 XPF
Fr193.392
1 OroBit（XRB）至 BWP
P27.018
1 OroBit（XRB）至 BZD
$3.792
1 OroBit（XRB）至 CVE
$179.75976
1 OroBit（XRB）至 DJF
Fr335.592
1 OroBit（XRB）至 DOP
$121.28712
1 OroBit（XRB）至 DZD
د.ج246.44208
1 OroBit（XRB）至 FJD
$4.34184
1 OroBit（XRB）至 GNF
Fr16,485.72
1 OroBit（XRB）至 GTQ
Q14.48544
1 OroBit（XRB）至 GYD
$396.05544
1 OroBit（XRB）至 ISK
kr231.312

OroBit資源

要更深入地瞭解 OroBit，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方OroBit網站
區塊查詢

人們還問：關於OroBit的其他問題

OroBit（XRB）今日價格是多少？
XRB 實時價格為 1.896 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 XRB 兌 USD 的價格是多少？
目前 XRB 兌 USD 的價格為 $ 1.896。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
OroBit 的市值是多少？
XRB 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
XRB 的流通供應量是多少？
XRB 的流通供應量為 -- USD
XRB 的歷史最高價（ATH）是多少？
XRB 的歷史最高價是 -- USD
XRB 的歷史最低價（ATL）是多少？
XRB 的歷史最低價是 -- USD
XRB 的交易量是多少？
XRB 的 24 小時實時交易量為 $ 70.12K USD
XRB 今年會漲嗎？
XRB 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 XRB 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:25:44 (UTC+8)

OroBit（XRB）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

XRB 兌 USD 計算器

數量

XRB
XRB
USD
USD

1 XRB = 1.896 USD

交易 XRB

XRB/USDT
$1.8967
$1.8967$1.8967
+7.36%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

