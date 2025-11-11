OroBit 是一個比特幣原生協議，透過其智慧合約語言（SCL）協議實現可程式化金融。該協議基於比特幣 Layer 1 與閃電網路構建，能夠為黃金、房地產與大宗商品等現實世界資產提供安全的代幣化、無縫轉移與高階可程式化功能。

現在您已經了解了 XRB 代幣經濟模型的功能，趕快查看 XRB 代幣的實時價格 吧！

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

已創建或將要創建的 XRB 代幣的最大數量。

了解 OroBit（XRB）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

如何購買 XRB 想將 OroBit（XRB）添加到您的投資組合中嗎？MEXC 提供多種購買 XRB 的方式，包括信用卡、銀行轉帳和點對點交易。無論您是新手還是專業用戶，MEXC 都能讓您輕鬆、安全地購買加密貨幣。 立即了解如何在 MEXC 上購買 XRB！

OroBit（XRB）價格歷史 分析 XRB 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。 立即查看 XRB 的價格歷史！