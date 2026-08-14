STABLE實時價格 (STABLE)
STABLE (STABLE) 今日實時價格為 NT$ 0.031539，過去 24 小時內變化了 5.84%。目前 STABLE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.031539 每 STABLE。
STABLE 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- STABLE。過去 24 小時內，STABLE 的交易價格在 NT$ 0.031364（低點）和 NT$ 0.033931（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。
短期表現方面，STABLE 在過去一小時內波動了 -0.83%，過去7 天內波動了 -2.58%。過去一天，總交易量達到 NT$ 106.81K。
STABLE
STABLE 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 106.81K。STABLE 的流通量為 --，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.15B。
-0.83%
-5.84%
-2.58%
-2.58%
跟蹤 STABLE 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.06249786
|-5.84%
|30天
|NT$ -0.005292
|-14.37%
|60天
|NT$ -0.004396
|-12.24%
|90天
|NT$ -0.005571
|-15.02%
今天，STABLE 記錄了 NT$ -0.06249786 (-5.84%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.005292 (-14.37%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，STABLE 的變化為 NT$ -0.004396 (-12.24%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.005571 (-15.02%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 STABLE 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 STABLE 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
STABLE_USDT在4小時周期運行於0.032062，位於S2樞紐點0.03238下方。價格處於中樞0.03303與S2構成的低位區間內。均線系統呈現多頭排列結構，MA與EMA組均錄得買入信號。指標一致性指向短期反彈需求。 MACD形成金叉形態，快慢線差值擴大顯示動能集中釋放。RSI處於中性區域，KDJ與StochRSI未出現極端超買信號。波動率維持穩定狀態，布林帶開口平緩，多空力量在當前位置達成短暫平衡，無明顯單邊發散跡象。 近端阻力位於S2價位0.03238，距離現價不足1%。上方關鍵參考位為中樞0.03303，間距約3%。近端支撐需觀察前低位置。遠端下行參考點位於S1 0.0326附近突破後的延伸區域。R1阻力位0.03324構成上行第二道防線。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，STABLE 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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