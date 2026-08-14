STABLE 今日價格

STABLE (STABLE) 今日實時價格為 NT$ 0.031539，過去 24 小時內變化了 5.84%。目前 STABLE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.031539 每 STABLE。

STABLE 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- STABLE。過去 24 小時內，STABLE 的交易價格在 NT$ 0.031364（低點）和 NT$ 0.033931（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，STABLE 在過去一小時內波動了 -0.83%，過去7 天內波動了 -2.58%。過去一天，總交易量達到 NT$ 106.81K。

STABLE（STABLE）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 106.81KNT$ 106.81K NT$ 106.81K 完全稀釋市值 NT$ 3.15BNT$ 3.15B NT$ 3.15B 流通量 ---- -- 最大供應量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 總供應量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所屬公鏈 STABLE

STABLE 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 106.81K。STABLE 的流通量為 --，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.15B。