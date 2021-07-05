XEC 今日價格

XEC (XEC) 今日實時價格為 NT$ 0.000006425，過去 24 小時內變化了 1.65%。目前 XEC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000006425 每 XEC。

XEC 目前市值在 NT$ 128.77M 排名第 #173，流通供應量為 20.04T XEC。過去 24 小時內，XEC 的交易價格在 NT$ 0.000006364（低點）和 NT$ 0.000006652（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.018939197488040558，而歷史最低價為 NT$ 0.000162841101495862。

短期表現方面，XEC 在過去一小時內波動了 -0.67%，過去7 天內波動了 -2.94%。過去一天，總交易量達到 NT$ 83.44K。

XEC（XEC）市場資訊

排名 No.173 市值 NT$ 128.77MNT$ 128.77M NT$ 128.77M 成交量（24H） NT$ 83.44KNT$ 83.44K NT$ 83.44K 完全稀釋市值 NT$ 134.93MNT$ 134.93M NT$ 134.93M 流通量 20.04T 20.04T 20.04T 最大供應量 21,000,000,000,000 21,000,000,000,000 21,000,000,000,000 總供應量 20,042,142,172,580 20,042,142,172,580 20,042,142,172,580 流通率 95.43% 市場佔有率 0.01% 發行日期 2021-07-05 00:00:00 所屬公鏈 BCHA

XEC 的目前市值為 NT$ 128.77M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 83.44K。XEC 的流通量為 20.04T，總供應量是 20042142172580，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 134.93M。