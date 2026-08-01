Warden 今日價格

Warden (WARD) 今日實時價格為 NT$ 0.002928，過去 24 小時內變化了 2.88%。目前 WARD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002928 每 WARD。

Warden 目前市值在 NT$ 732.94K 排名第 #1567，流通供應量為 250.32M WARD。過去 24 小時內，WARD 的交易價格在 NT$ 0.002868（低點）和 NT$ 0.003027（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.147668130283842743，而歷史最低價為 NT$ 0.0708898883010062828。

短期表現方面，WARD 在過去一小時內波動了 -0.41%，過去7 天內波動了 -11.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 87.13K。

Warden（WARD）市場資訊

排名 No.1567 市值 NT$ 732.94KNT$ 732.94K NT$ 732.94K 成交量（24H） NT$ 87.13KNT$ 87.13K NT$ 87.13K 完全稀釋市值 NT$ 2.93MNT$ 2.93M NT$ 2.93M 流通量 250.32M 250.32M 250.32M 最大供應量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 WARDEN

Warden 的目前市值為 NT$ 732.94K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 87.13K。WARD 的流通量為 250.32M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.93M。