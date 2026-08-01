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Warden 目前實時價格為 0.002928 TWD。WARD 市值為 732,936.96 TWD。追蹤台灣的 WARD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Warden 目前實時價格為 0.002928 TWD。WARD 市值為 732,936.96 TWD。追蹤台灣的 WARD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Warden實時價格 (WARD)

1 WARD 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.09388264
NT$0.09388264NT$0.09388264
-2.88%1D
TWD
Warden (WARD) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:37:16 (UTC+8)

Warden 今日價格

Warden (WARD) 今日實時價格為 NT$ 0.002928，過去 24 小時內變化了 2.88%。目前 WARD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002928 每 WARD。

Warden 目前市值在 NT$ 732.94K 排名第 #1567，流通供應量為 250.32M WARD。過去 24 小時內，WARD 的交易價格在 NT$ 0.002868（低點）和 NT$ 0.003027（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.147668130283842743，而歷史最低價為 NT$ 0.0708898883010062828

短期表現方面，WARD 在過去一小時內波動了 -0.41%，過去7 天內波動了 -11.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 87.13K

Warden（WARD）市場資訊

No.1567

NT$ 732.94K
NT$ 732.94KNT$ 732.94K

NT$ 87.13K
NT$ 87.13KNT$ 87.13K

NT$ 2.93M
NT$ 2.93MNT$ 2.93M

250.32M
250.32M 250.32M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

WARDEN

Warden 的目前市值為 NT$ 732.94K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 87.13K。WARD 的流通量為 250.32M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.93M

Warden 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.002868
NT$ 0.002868NT$ 0.002868
24H最低價
NT$ 0.003027
NT$ 0.003027NT$ 0.003027
24H最高價

NT$ 0.002868
NT$ 0.002868NT$ 0.002868

NT$ 0.003027
NT$ 0.003027NT$ 0.003027

NT$ 5.147668130283842743
NT$ 5.147668130283842743NT$ 5.147668130283842743

NT$ 0.0708898883010062828
NT$ 0.0708898883010062828NT$ 0.0708898883010062828

-0.41%

-2.88%

-11.44%

-11.44%

Warden（WARD）價格歷史 TWD

跟蹤 Warden 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.002784-2.88%
30天NT$ -0.001604-35.40%
60天NT$ -0.00673-69.69%
90天NT$ -0.015549-84.16%
Warden 今日價格變化

今天，WARD 記錄了 NT$ -0.002784 (-2.88%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Warden 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.001604 (-35.40%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Warden 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，WARD 的變化為 NT$ -0.00673 (-69.69%)，從而更廣泛地了解其表現。

Warden 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.015549 (-84.16%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Warden（WARD）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Warden 價格歷史頁面

Warden 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Warden 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Warden 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 WARD 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 75% | 看跌 25%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

【市場結構】 WARD_USDT 在 4 小時周期中錄得 0.005135 價位，位於支撐與阻力的中軸線 0.00517 下方約 0.7% 的區間內。價格運行於 MA 與 EMA 全線買入信號一致的結構之中，技術面呈現統一的多方排列狀態。目前處於趨勢區間的近端位置，距離上方阻力層級相對較近。 【動能狀態】 MACD 維持金叉狀態，快慢均線指標呈現「7 買 0 賣」的集中多頭配置。RSI 則錄得中性讀數，動能分布尚未出現過熱跡象。短周期與中長周期指標保持同向排列，波動率處於相對收斂的區間。 【關鍵價位】 上方阻力位 R1 位於 0.00526（距現價 2.4%），R2 設於 0.00537（距現價 4.6%），構成遠端目標區域。下方支撐位 S1 彙於 0.00506（距現價 1.4%），S2 則位於 0.00497（距現價 3.2%），形成近端防守價位。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Warden 的價格預測

Warden（WARD）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WARD 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Warden (WARD) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Warden 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Warden 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Warden 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 WARD 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Warden

準備好開始使用 Warden 了嗎？在 MEXC 購買 WARD 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Warden 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Warden (WARD) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Warden 將立即存入您的錢包。
Warden (WARD) 購買教程

Warden 能做什麼？

擁有 Warden 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Warden (WARD) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Warden (WARD)

Warden 正在建立智慧互聯網的堆疊：一個全球智慧體網絡，人工智慧智慧體在其中生活、賺錢和協作，以及下一代智慧體錢包。

Warden資源

要更深入地瞭解 Warden，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Warden網站
區塊查詢

類別 :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

人們還問：關於Warden的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:37:16 (UTC+8)

Warden（WARD）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Warden 的更多資訊

WARDUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 WARD。在 MEXC 上探索 WARDUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Warden (WARD) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Warden 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
WARD/USDT
NT$0.0938186
NT$0.0938186NT$0.0938186
-2.98%
30.01M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1424582
NT$2.1424582NT$2.1424582

+252.15%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.14229688
NT$0.14229688NT$0.14229688

-10.61%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4687728
NT$0.4687728NT$0.4687728

-5.60%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.955018
NT$9.955018NT$9.955018

+1.60%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.7904506
NT$8.7904506NT$8.7904506

-3.77%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1424582
NT$2.1424582NT$2.1424582

+252.15%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.002471944
NT$0.002471944NT$0.002471944

+54.40%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$10.5861322
NT$10.5861322NT$10.5861322

+19.25%

Talus

Talus

US

NT$0.5436996
NT$0.5436996NT$0.5436996

+20.34%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$32.9348114
NT$32.9348114NT$32.9348114

+10.69%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

WARD 兌 TWD 計算器

數量

WARD
WARD
TWD
TWD

1 WARD = 0.09375456 TWD