VeriFarm 今日價格

VeriFarm (VFARM) 今日實時價格為 NT$ 0.07004，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 VFARM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07004 每 VFARM。

VeriFarm 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- VFARM。過去 24 小時內，VFARM 的交易價格在 NT$ 0.06982（低點）和 NT$ 0.07067（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，VFARM 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 +7.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 5.97K。

VeriFarm（VFARM）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 5.97KNT$ 5.97K NT$ 5.97K 完全稀釋市值 NT$ 70.04MNT$ 70.04M NT$ 70.04M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

VeriFarm 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 5.97K。VFARM 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 70.04M。