USDP 今日價格

USDP (USDP) 今日實時價格為 NT$ 1，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 USDP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1 每 USDP。

USDP 目前市值在 NT$ 31.95M 排名第 #561，流通供應量為 31.95M USDP。過去 24 小時內，USDP 的交易價格在 NT$ 0.9978（低點）和 NT$ 1.0004（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 64.6477486024577818096，而歷史最低價為 NT$ 27.89355134528464。

短期表現方面，USDP 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -0.03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 5.45K。

USDP（USDP）市場資訊

排名 No.561 市值 NT$ 31.95MNT$ 31.95M NT$ 31.95M 成交量（24H） NT$ 5.45KNT$ 5.45K NT$ 5.45K 完全稀釋市值 NT$ 31.95MNT$ 31.95M NT$ 31.95M 流通量 31.95M 31.95M 31.95M 總供應量 31,954,027.03052443 31,954,027.03052443 31,954,027.03052443 所屬公鏈 ETH

USDP 的目前市值為 NT$ 31.95M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 5.45K。USDP 的流通量為 31.95M，總供應量是 31954027.03052443，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 31.95M。