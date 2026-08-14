買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
USDP 目前實時價格為 1 TWD。USDP 市值為 31,954,027.03052443 TWD。追蹤台灣的 USDP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！USDP 目前實時價格為 1 TWD。USDP 市值為 31,954,027.03052443 TWD。追蹤台灣的 USDP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 USDP

USDP 價格資訊

USDP 介紹

USDP 白皮書

USDP 幣種官網

USDP 代幣經濟

USDP 價格預測

USDP 價格歷史

USDP 購買指南

USDP 兌換法幣計算

USDP 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

USDP 圖標

USDP實時價格 (USDP)

1 USDP 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$31.96
NT$31.96NT$31.96
+0.08%1D
TWD
USDP (USDP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:58:15 (UTC+8)

USDP 今日價格

USDP (USDP) 今日實時價格為 NT$ 1，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 USDP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1 每 USDP。

USDP 目前市值在 NT$ 31.95M 排名第 #561，流通供應量為 31.95M USDP。過去 24 小時內，USDP 的交易價格在 NT$ 0.9978（低點）和 NT$ 1.0004（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 64.6477486024577818096，而歷史最低價為 NT$ 27.89355134528464

短期表現方面，USDP 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -0.03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 5.45K

USDP（USDP）市場資訊

No.561

NT$ 31.95M
NT$ 31.95MNT$ 31.95M

NT$ 5.45K
NT$ 5.45KNT$ 5.45K

NT$ 31.95M
NT$ 31.95MNT$ 31.95M

31.95M
31.95M 31.95M

31,954,027.03052443
31,954,027.03052443 31,954,027.03052443

ETH

USDP 的目前市值為 NT$ 31.95M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 5.45K。USDP 的流通量為 31.95M，總供應量是 31954027.03052443，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 31.95M

USDP 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.9978
NT$ 0.9978NT$ 0.9978
24H最低價
NT$ 1.0004
NT$ 1.0004NT$ 1.0004
24H最高價

NT$ 0.9978
NT$ 0.9978NT$ 0.9978

NT$ 1.0004
NT$ 1.0004NT$ 1.0004

NT$ 64.6477486024577818096
NT$ 64.6477486024577818096NT$ 64.6477486024577818096

NT$ 27.89355134528464
NT$ 27.89355134528464NT$ 27.89355134528464

+0.01%

+0.08%

-0.03%

-0.03%

USDP（USDP）價格歷史 TWD

跟蹤 USDP 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.025548+0.08%
30天NT$ -0.0005-0.05%
60天NT$ -0.0003-0.03%
90天NT$ -0.0002-0.02%
USDP 今日價格變化

今天，USDP 記錄了 NT$ +0.025548 (+0.08%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

USDP 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0005 (-0.05%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

USDP 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，USDP 的變化為 NT$ -0.0003 (-0.03%)，從而更廣泛地了解其表現。

USDP 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0002 (-0.02%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 USDP（USDP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 USDP 價格歷史頁面

USDP 分析

本分析利用人工智慧模型評估 USDP 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 USDP 的價格？

USDP 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 美元掛鉤的穩定性：作為與美元掛鉤的穩定幣，維持 1 美元的平價至關重要。
2. 市場需求：DeFi 平台上的交易量及採用程度。
3. 擔保資產的支持：準備金的透明度與充足性。
4. 監管動態：政府對穩定幣的政策走向。
5. 競爭格局：與 USDT、USDC 等其他穩定幣的表現對比。
6. 技術問題：智慧合約漏洞或平台運作上的問題。
7. 市場情緒：整體加密貨幣市場的狀況與投資者信心。

為什麼人們想知道 USDP 今天的價格？

人們希望了解今日的USDP價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場分析以及投資規劃。作為一種穩定幣，USDP應與美元保持平價，因此監控價格有助於及時發現脫鉤風險或套利機會。

USDP 的價格預測

USDP（USDP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，USDP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
USDP (USDP) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，USDP 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 USDP 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 USDP 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 USDP 2026–2027 年價格的預測。

關於 USDP

Pax Dollar (USDP) 是一種直接與美元掛鈎的數字穩定幣。它由Paxos Trust Company，一家受監管的金融機構發行，每一個USDP代幣都由Paxos保留的等值美元全額支持。USDP的主要目的是提供一種穩定的數字資產，可用於交易、買賣和在波動的加密貨幣市場中進行對沖。它運行在以太坊區塊鏈上，利用ERC-20代幣標準，使其能夠與現有的區塊鏈基礎設施和應用程序無縫整合。USDP在DeFi生態系統中被廣泛使用，它作為一種可靠的交換媒介和價值儲存工具。

如何在台灣購買和投資 USDP

準備好開始使用 USDP 了嗎？在 MEXC 購買 USDP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 USDP 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 USDP (USDP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，USDP 將立即存入您的錢包。
USDP (USDP) 購買教程

USDP 能做什麼？

擁有 USDP 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 USDP (USDP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是USDP (USDP)

USDP 是一種扁平質押的穩定幣。 Pax Dollar 提供了通過最小化價格風險與區塊鏈資產進行交易的優勢。 Pax Dollar 代幣 (USDP) 在以太坊區塊鏈上作為 ERC-20 代幣發行，並通過 Paxos 擁有的美國銀行賬戶中持有的美元按 1:1 進行質押。

USDP資源

要更深入地瞭解 USDP，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方USDP網站
區塊查詢

類別 :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBase Native

人們還問：關於USDP的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:58:15 (UTC+8)

USDP（USDP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 USDP 的更多資訊

USDPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 USDP。在 MEXC 上探索 USDPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 USDP (USDP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 USDP 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
USDP/USDT
NT$31.96
NT$31.96NT$31.96
+0.07%
5.46K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3180588
NT$2.3180588NT$2.3180588

+281.73%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1703468
NT$0.1703468NT$0.1703468

-9.70%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4854724
NT$0.4854724NT$0.4854724

-21.29%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.153344
NT$9.153344NT$9.153344

+23.12%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.9267476
NT$8.9267476NT$8.9267476

+0.36%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3180588
NT$2.3180588NT$2.3180588

+281.73%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.0034516
NT$9.0034516NT$9.0034516

+143.33%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.359895168
NT$0.359895168NT$0.359895168

+72.48%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.024822
NT$30.024822NT$30.024822

+32.91%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0266688
NT$5.0266688NT$5.0266688

+28.57%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

USDP 兌 TWD 計算器

數量

USDP
USDP
TWD
TWD

1 USDP = 31.96 TWD