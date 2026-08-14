USAT 今日價格

USAT (USAT) 今日實時價格為 NT$ 0.9997，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 USAT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.9997 每 USAT。

USAT 目前市值在 NT$ 10.00M 排名第 #-，流通供應量為 10.00M USAT。過去 24 小時內，USAT 的交易價格在 NT$ 0.9992（低點）和 NT$ 0.9997（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，USAT 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +0.01%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.10K。

USAT（USAT）市場資訊

市值 NT$ 10.00MNT$ 10.00M NT$ 10.00M 成交量（24H） NT$ 55.10KNT$ 55.10K NT$ 55.10K 完全稀釋市值 NT$ 10.00MNT$ 10.00M NT$ 10.00M 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 10,002,050 10,002,050 10,002,050 所屬公鏈 ETH

USAT 的目前市值為 NT$ 10.00M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.10K。USAT 的流通量為 10.00M，總供應量是 10002050，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10.00M。