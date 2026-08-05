UNISWAP (UNI) 今日技術分析 UNISWAP 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 UNI 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 UNISWAP 分析的信息。 註 冊

UNISWAP (UNI) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $3.204 -- -20.18% -11.55% -8.07%

UNISWAP 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 UNISWAP 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 11 中立 3 買入 12 移動平均線 : 買入 賣出 4 中立 0 買入 10 技術指標 : 賣出 賣出 7 中立 3 買入 2 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 3.2023 3.2016 R2 3.2016 3.2012 R1 3.2013 3.201 PP 3.2006 3.2006 S1 3.2003 3.2002 S2 3.1996 3.2 S3 3.1993 3.1996

UNISWAP 市場信號 目前淨掛單量 -1.06M $10.64 M $11.71 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.57M 3 日主動買入 $18.76 M 3 日主動賣出 $19.32 M 7 日主動買賣差額 0.36M 7 日主動買入 $65.12 M 7 日主動賣出 $64.75 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 UNISWAP資金流向 淨流入 UNIUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.48 M 3.20 2026-08-14 $0.36 M 3.24 2026-08-13 -$1.62 M 3.48 2026-08-12 $1.59 M 3.51 2026-08-11 -$2.87 M 3.70 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。