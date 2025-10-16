TXC 目前實時價格為 5.337 USD。跟蹤 TXC 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TXC 價格趨勢。TXC 目前實時價格為 5.337 USD。跟蹤 TXC 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TXC 價格趨勢。

TXC實時價格 (TXC)

1 TXC 兌換為 USD 的實時價格：

$5.337
$5.337$5.337
-0.31%1D
USD
TXC (TXC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:48:31 (UTC+8)

TXC（TXC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 5.29
$ 5.29$ 5.29
24H最低價
$ 5.433
$ 5.433$ 5.433
24H最高價

$ 5.29
$ 5.29$ 5.29

$ 5.433
$ 5.433$ 5.433

--
----

--
----

+0.03%

-0.31%

+31.09%

+31.09%

TXC（TXC）目前實時價格為 $ 5.337。過去 24 小時內，TXC 的交易價格在 $ 5.29$ 5.433 之間波動，市場活躍度顯著。TXC 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，TXC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.03%，過去 24 小時內變動為 -0.31%，過去 7 天內累計變動為 +31.09%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TXC（TXC）市場資訊

--
----

$ 27.40K
$ 27.40K$ 27.40K

$ 1.89B
$ 1.89B$ 1.89B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

TXC 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 27.40K。TXC 的流通量為 --，總供應量是 353396296，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.89B

TXC（TXC）價格歷史 USD

跟蹤 TXC 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0166-0.31%
30天$ +3.337+166.85%
60天$ +3.337+166.85%
90天$ +3.337+166.85%
TXC 今日價格變化

今天，TXC 記錄了 $ -0.0166 (-0.31%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

TXC 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +3.337 (+166.85%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

TXC 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TXC 的變化為 $ +3.337 (+166.85%)，從而更廣泛地了解其表現。

TXC 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +3.337 (+166.85%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 TXC（TXC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 TXC 價格歷史頁面

什麼是TXC (TXC)

對於德克薩斯人來說，TEXITcoin 是一種快速的、第 1 層數位貨幣，專門在德克薩斯州開採，旨在實現幾代人的誠實貿易。

TXC在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 TXC 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 TXC 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 TXC 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 TXC 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

TXC 價格預測 (USD)

TXC（TXC）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 TXC（TXC）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 TXC 的長期和短期價格預測。

現在就查看 TXC 價格預測

TXC（TXC）代幣經濟

了解 TXC（TXC）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 TXC 代幣的完整經濟學

如何購買TXC (TXC)

正在尋找如何購買 TXC？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買TXC。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

TXC 兌換為當地貨幣

1 TXC（TXC）至 VND
140,443.155
1 TXC（TXC）至 AUD
A$8.11224
1 TXC（TXC）至 GBP
3.94938
1 TXC（TXC）至 EUR
4.53645
1 TXC（TXC）至 USD
$5.337
1 TXC（TXC）至 MYR
RM22.4154
1 TXC（TXC）至 TRY
223.67367
1 TXC（TXC）至 JPY
¥811.224
1 TXC（TXC）至 ARS
ARS$7,965.63261
1 TXC（TXC）至 RUB
422.95725
1 TXC（TXC）至 INR
470.88351
1 TXC（TXC）至 IDR
Rp88,949.96442
1 TXC（TXC）至 PHP
314.08245
1 TXC（TXC）至 EGP
￡E.252.9738
1 TXC（TXC）至 BRL
R$28.65969
1 TXC（TXC）至 CAD
C$7.41843
1 TXC（TXC）至 BDT
652.7151
1 TXC（TXC）至 NGN
7,791.21945
1 TXC（TXC）至 COP
$20,606.157
1 TXC（TXC）至 ZAR
R.91.90314
1 TXC（TXC）至 UAH
224.63433
1 TXC（TXC）至 TZS
T.Sh.13,177.74681
1 TXC（TXC）至 VES
Bs1,131.444
1 TXC（TXC）至 CLP
$5,016.78
1 TXC（TXC）至 PKR
Rs1,511.4384
1 TXC（TXC）至 KZT
2,869.33131
1 TXC（TXC）至 THB
฿174.30642
1 TXC（TXC）至 TWD
NT$163.68579
1 TXC（TXC）至 AED
د.إ19.58679
1 TXC（TXC）至 CHF
Fr4.21623
1 TXC（TXC）至 HKD
HK$41.41512
1 TXC（TXC）至 AMD
֏2,049.51474
1 TXC（TXC）至 MAD
.د.م49.20714
1 TXC（TXC）至 MXN
$98.25417
1 TXC（TXC）至 SAR
ريال20.01375
1 TXC（TXC）至 ETB
Br815.76045
1 TXC（TXC）至 KES
KSh689.59377
1 TXC（TXC）至 JOD
د.أ3.783933
1 TXC（TXC）至 PLN
19.37331
1 TXC（TXC）至 RON
лв23.26932
1 TXC（TXC）至 SEK
kr50.00769
1 TXC（TXC）至 BGN
лв8.96616
1 TXC（TXC）至 HUF
Ft1,784.90628
1 TXC（TXC）至 CZK
111.43656
1 TXC（TXC）至 KWD
د.ك1.633122
1 TXC（TXC）至 ILS
17.34525
1 TXC（TXC）至 BOB
Bs36.93204
1 TXC（TXC）至 AZN
9.0729
1 TXC（TXC）至 TJS
SM49.36725
1 TXC（TXC）至 GEL
14.46327
1 TXC（TXC）至 AOA
Kz4,865.04909
1 TXC（TXC）至 BHD
.د.ب2.012049
1 TXC（TXC）至 BMD
$5.337
1 TXC（TXC）至 DKK
kr34.21017
1 TXC（TXC）至 HNL
L140.41647
1 TXC（TXC）至 MUR
242.72676
1 TXC（TXC）至 NAD
$91.84977
1 TXC（TXC）至 NOK
kr53.31663
1 TXC（TXC）至 NZD
$9.23301
1 TXC（TXC）至 PAB
B/.5.337
1 TXC（TXC）至 PGK
K22.46877
1 TXC（TXC）至 QAR
ر.ق19.48005
1 TXC（TXC）至 RSD
дин.537.38253
1 TXC（TXC）至 UZS
soʻm64,301.19003
1 TXC（TXC）至 ALL
L443.82492
1 TXC（TXC）至 ANG
ƒ9.55323
1 TXC（TXC）至 AWG
ƒ9.55323
1 TXC（TXC）至 BBD
$10.674
1 TXC（TXC）至 BAM
KM8.91279
1 TXC（TXC）至 BIF
Fr15,696.117
1 TXC（TXC）至 BND
$6.88473
1 TXC（TXC）至 BSD
$5.337
1 TXC（TXC）至 JMD
$855.25425
1 TXC（TXC）至 KHR
21,433.71222
1 TXC（TXC）至 KMF
Fr2,262.888
1 TXC（TXC）至 LAK
116,021.73681
1 TXC（TXC）至 LKR
රු1,623.14181
1 TXC（TXC）至 MDL
L90.94248
1 TXC（TXC）至 MGA
Ar24,040.5165
1 TXC（TXC）至 MOP
P42.696
1 TXC（TXC）至 MVR
81.6561
1 TXC（TXC）至 MWK
MK9,249.5547
1 TXC（TXC）至 MZN
MT341.0343
1 TXC（TXC）至 NPR
रु753.0507
1 TXC（TXC）至 PYG
37,850.004
1 TXC（TXC）至 RWF
Fr7,754.661
1 TXC（TXC）至 SBD
$43.97688
1 TXC（TXC）至 SCR
79.57467
1 TXC（TXC）至 SRD
$212.03901
1 TXC（TXC）至 SVC
$46.69875
1 TXC（TXC）至 SZL
L91.84977
1 TXC（TXC）至 TMT
m18.73287
1 TXC（TXC）至 TND
د.ت15.69078
1 TXC（TXC）至 TTD
$36.18486
1 TXC（TXC）至 UGX
Sh18,530.064
1 TXC（TXC）至 XAF
Fr3,004.731
1 TXC（TXC）至 XCD
$14.4099
1 TXC（TXC）至 XOF
Fr3,004.731
1 TXC（TXC）至 XPF
Fr544.374
1 TXC（TXC）至 BWP
P71.19558
1 TXC（TXC）至 BZD
$10.72737
1 TXC（TXC）至 CVE
$505.30716
1 TXC（TXC）至 DJF
Fr949.986
1 TXC（TXC）至 DOP
$341.67474
1 TXC（TXC）至 DZD
د.ج693.70326
1 TXC（TXC）至 FJD
$12.22173
1 TXC（TXC）至 GNF
Fr46,405.215
1 TXC（TXC）至 GTQ
Q40.88142
1 TXC（TXC）至 GYD
$1,116.5004
1 TXC（TXC）至 ISK
kr651.114

TXC資源

要更深入地瞭解 TXC，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方TXC網站
區塊查詢

人們還問：關於TXC的其他問題

TXC（TXC）今日價格是多少？
TXC 實時價格為 5.337 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 TXC 兌 USD 的價格是多少？
目前 TXC 兌 USD 的價格為 $ 5.337。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
TXC 的市值是多少？
TXC 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
TXC 的流通供應量是多少？
TXC 的流通供應量為 -- USD
TXC 的歷史最高價（ATH）是多少？
TXC 的歷史最高價是 -- USD
TXC 的歷史最低價（ATL）是多少？
TXC 的歷史最低價是 -- USD
TXC 的交易量是多少？
TXC 的 24 小時實時交易量為 $ 27.40K USD
TXC 今年會漲嗎？
TXC 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 TXC 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:48:31 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TXC 兌 USD 計算器

數量

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 5.337 USD

交易 TXC

TXC/USDT
$5.337
$5.337$5.337
-0.31%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

$115,045.52
$4,147.08
$0.05089
$199.43
$5.5663
$4,147.08
$115,045.52
$199.43
$2.6272
$0.20247
