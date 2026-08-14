Polytrade 今日價格

Polytrade (TRADE) 今日實時價格為 NT$ 0.03518，過去 24 小時內變化了 2.14%。目前 TRADE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03518 每 TRADE。

Polytrade 目前市值在 NT$ 1.45M 排名第 #1703，流通供應量為 41.29M TRADE。過去 24 小時內，TRADE 的交易價格在 NT$ 0.03347（低點）和 NT$ 0.03624（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 98.02535949929365776，而歷史最低價為 NT$ 0.8814451458446951792。

短期表現方面，TRADE 在過去一小時內波動了 +0.48%，過去7 天內波動了 -7.72%。過去一天，總交易量達到 NT$ 74.64K。

Polytrade（TRADE）市場資訊

排名 No.1703 市值 NT$ 1.45MNT$ 1.45M NT$ 1.45M 成交量（24H） NT$ 74.64KNT$ 74.64K NT$ 74.64K 完全稀釋市值 NT$ 3.52MNT$ 3.52M NT$ 3.52M 流通量 41.29M 41.29M 41.29M 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所屬公鏈 MATIC

Polytrade 的目前市值為 NT$ 1.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 74.64K。TRADE 的流通量為 41.29M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.52M。