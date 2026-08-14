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Polytrade 目前實時價格為 0.03518 TWD。TRADE 市值為 1,452,542.6225 TWD。追蹤台灣的 TRADE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Polytrade 目前實時價格為 0.03518 TWD。TRADE 市值為 1,452,542.6225 TWD。追蹤台灣的 TRADE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Polytrade 圖標

Polytrade實時價格 (TRADE)

1 TRADE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.1243528
NT$1.1243528NT$1.1243528
-2.14%1D
TWD
Polytrade (TRADE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:53:21 (UTC+8)

Polytrade 今日價格

Polytrade (TRADE) 今日實時價格為 NT$ 0.03518，過去 24 小時內變化了 2.14%。目前 TRADE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03518 每 TRADE。

Polytrade 目前市值在 NT$ 1.45M 排名第 #1703，流通供應量為 41.29M TRADE。過去 24 小時內，TRADE 的交易價格在 NT$ 0.03347（低點）和 NT$ 0.03624（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 98.02535949929365776，而歷史最低價為 NT$ 0.8814451458446951792

短期表現方面，TRADE 在過去一小時內波動了 +0.48%，過去7 天內波動了 -7.72%。過去一天，總交易量達到 NT$ 74.64K

Polytrade（TRADE）市場資訊

No.1703

NT$ 1.45M
NT$ 1.45MNT$ 1.45M

NT$ 74.64K
NT$ 74.64KNT$ 74.64K

NT$ 3.52M
NT$ 3.52MNT$ 3.52M

41.29M
41.29M 41.29M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

MATIC

Polytrade 的目前市值為 NT$ 1.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 74.64K。TRADE 的流通量為 41.29M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.52M

Polytrade 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.03347
NT$ 0.03347NT$ 0.03347
24H最低價
NT$ 0.03624
NT$ 0.03624NT$ 0.03624
24H最高價

NT$ 0.03347
NT$ 0.03347NT$ 0.03347

NT$ 0.03624
NT$ 0.03624NT$ 0.03624

NT$ 98.02535949929365776
NT$ 98.02535949929365776NT$ 98.02535949929365776

NT$ 0.8814451458446951792
NT$ 0.8814451458446951792NT$ 0.8814451458446951792

+0.48%

-2.13%

-7.72%

-7.72%

Polytrade（TRADE）價格歷史 TWD

跟蹤 Polytrade 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0245873-2.13%
30天NT$ +0.00342+10.76%
60天NT$ -0.00266-7.03%
90天NT$ -0.00427-10.83%
Polytrade 今日價格變化

今天，TRADE 記錄了 NT$ -0.0245873 (-2.13%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Polytrade 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00342 (+10.76%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Polytrade 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TRADE 的變化為 NT$ -0.00266 (-7.03%)，從而更廣泛地了解其表現。

Polytrade 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00427 (-10.83%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Polytrade（TRADE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Polytrade 價格歷史頁面

Polytrade 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Polytrade 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Polytrade 的價格？

TRADE代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

供需關係：交易量與市場流動性會直接影響價格走勢。

市場情緒：投資者的信心、新聞報導以及社群媒體上的熱議，都會對買賣壓力產生影響。

實用價值與採用度：實際應用場景與平台整合程度，將驅動需求增長。

代幣經濟學：總供應量、流通量、質押獎勵及銷毀機制等，皆會影響代幣的價值。

合作夥伴關係：策略性聯盟與交易所上市，能大幅提升代幣的曝光度。

監管動態：政府政策與合規更新，往往會引發市場波動。

市場趨勢：整體加密貨幣市場環境，以及與比特幣的相關性，都會對代幣價格產生影響。

技術分析：圖表型態與交易指標，則為投資者決策提供重要參考。

為什麼人們想知道 Polytrade 今天的價格？

人們希望了解今日的加密貨幣交易價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 投資決策——當前價格有助於判斷何時該買入、賣出，或持有現有頭寸。
2. 投資組合追蹤——監控收益與虧損，並評估整體投資組合表現。
3. 市場時機——識別最佳進場與離場點，以進行交易。
4. 風險管理——評估風險敞口，並就頭寸規模做出明智決策。
5. 恐懼錯過（FOMO）／把握機會——擔心錯過獲利良機，或未能及時捕捉重大價格波動。
6. 日內交易——積極交易者需要即時數據，以執行日內交易策略。

在波動性極高的加密貨幣市場中，即時價格資訊對於做出明智的財務決策至關重要。

Polytrade 的價格預測

Polytrade（TRADE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，TRADE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Polytrade (TRADE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Polytrade 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Polytrade 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Polytrade 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 TRADE 2026–2027 年價格的預測。

關於 Polytrade

TRADE（Trade Token X）是一種運行在以太坊區塊鏈上的數字資產，主要設計用於在Trade.io交易平台上進行交易。作為一種ERC-20代幣，TRADE作為主要的交換媒介，允許用戶參與平台的各種金融服務，包括交易和投資各種範疇的資產。它還為持有者提供了分散的流動性池的訪問權，該池提供每日支付。該代幣的發行和供應由智能合約管理，確保其運營的透明度和安全性。TRADE在生態系統中的主要角色是簡化交易並激勵用戶參與，從而提高平台的整體流動性和功能性。

如何在台灣購買和投資 Polytrade

準備好開始使用 Polytrade 了嗎？在 MEXC 購買 TRADE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Polytrade 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Polytrade (TRADE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Polytrade 將立即存入您的錢包。
Polytrade (TRADE) 購買教程

Polytrade 能做什麼？

擁有 Polytrade 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Polytrade (TRADE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Polytrade (TRADE)

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Polytrade資源

要更深入地瞭解 Polytrade，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Polytrade網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於Polytrade的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:53:21 (UTC+8)

Polytrade（TRADE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Polytrade 的更多資訊

TRADEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 TRADE。在 MEXC 上探索 TRADEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Polytrade (TRADE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Polytrade 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
TRADE/USDT
NT$1.1243528
NT$1.1243528NT$1.1243528
-2.16%
2.13M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

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KII

NT$2.3615244
NT$2.3615244NT$2.3615244

+288.89%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.16989936
NT$0.16989936NT$0.16989936

-9.94%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.485792
NT$0.485792NT$0.485792

-21.24%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.249224
NT$9.249224NT$9.249224

+24.41%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.00473
NT$9.00473NT$9.00473

+1.23%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

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NT$2.3615244NT$2.3615244

+288.89%

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NT$8.9497588
NT$8.9497588NT$8.9497588

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NT$0.362691668
NT$0.362691668NT$0.362691668

+73.82%

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Velvet

VELVET

NT$29.9954188
NT$29.9954188NT$29.9954188

+32.78%

Humanity

Humanity

H

NT$3.822416
NT$3.822416NT$3.822416

+25.20%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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TWD
TWD

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