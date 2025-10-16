Solaxy 目前實時價格為 0.0003042 USD。跟蹤 SOLAXY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SOLAXY 價格趨勢。Solaxy 目前實時價格為 0.0003042 USD。跟蹤 SOLAXY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SOLAXY 價格趨勢。

Solaxy實時價格 (SOLAXY)

$0.0003042
+16.37%1D
USD
Solaxy (SOLAXY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:45:59 (UTC+8)

Solaxy（SOLAXY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0002537
24H最低價
$ 0.000322
24H最高價

$ 0.0002537
$ 0.000322
$ 0.001838649580592757
$ 0.00058806293830282
-1.81%

+16.37%

+11.22%

+11.22%

Solaxy（SOLAXY）目前實時價格為 $ 0.0003042。過去 24 小時內，SOLAXY 的交易價格在 $ 0.0002537$ 0.000322 之間波動，市場活躍度顯著。SOLAXY 的歷史最高價為 $ 0.001838649580592757，歷史最低價為 $ 0.00058806293830282

從短期表現來看，SOLAXY 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.81%，過去 24 小時內變動為 +16.37%，過去 7 天內累計變動為 +11.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Solaxy（SOLAXY）市場資訊

No.3412

--
$ 393.70K
$ 31.33M
--
102,999,999,899
82,999,999,899
ETH

Solaxy 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 393.70K。SOLAXY 的流通量為 --，總供應量是 82999999899，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.33M

Solaxy（SOLAXY）價格歷史 USD

跟蹤 Solaxy 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000042792+16.37%
30天$ -0.0000315-9.39%
60天$ +0.0000099+3.36%
90天$ -0.0005138-62.82%
Solaxy 今日價格變化

今天，SOLAXY 記錄了 $ +0.000042792 (+16.37%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Solaxy 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0000315 (-9.39%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Solaxy 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SOLAXY 的變化為 $ +0.0000099 (+3.36%)，從而更廣泛地了解其表現。

Solaxy 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0005138 (-62.82%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Solaxy（SOLAXY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Solaxy 價格歷史頁面

什麼是Solaxy (SOLAXY)

Solaxy 是一個建構於 Solana 之上的高效能 Layer 2 Rollup，旨在提升交易吞吐量同時保持低成本。它在 zkVM 中於鏈下執行 Solana 智能合約，並安全地在 Solana Layer 1 完成結算。開發者無需更改程式碼即可使用現有的 SVM 工具，實現快速且無縫的部署。

Solaxy在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Solaxy 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SOLAXY 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Solaxy 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Solaxy 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Solaxy 價格預測 (USD)

Solaxy（SOLAXY）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Solaxy（SOLAXY）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Solaxy 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Solaxy 價格預測

Solaxy（SOLAXY）代幣經濟

了解 Solaxy（SOLAXY）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SOLAXY 代幣的完整經濟學

如何購買Solaxy (SOLAXY)

正在尋找如何購買 Solaxy？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Solaxy。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SOLAXY 兌換為當地貨幣

1 Solaxy（SOLAXY）至 VND
8.005023
1 Solaxy（SOLAXY）至 AUD
A$0.000462384
1 Solaxy（SOLAXY）至 GBP
0.000225108
1 Solaxy（SOLAXY）至 EUR
0.00025857
1 Solaxy（SOLAXY）至 USD
$0.0003042
1 Solaxy（SOLAXY）至 MYR
RM0.00127764
1 Solaxy（SOLAXY）至 TRY
0.012749022
1 Solaxy（SOLAXY）至 JPY
¥0.0462384
1 Solaxy（SOLAXY）至 ARS
ARS$0.454027626
1 Solaxy（SOLAXY）至 RUB
0.02410785
1 Solaxy（SOLAXY）至 INR
0.026839566
1 Solaxy（SOLAXY）至 IDR
Rp5.069997972
1 Solaxy（SOLAXY）至 PHP
0.01790217
1 Solaxy（SOLAXY）至 EGP
￡E.0.01441908
1 Solaxy（SOLAXY）至 BRL
R$0.001633554
1 Solaxy（SOLAXY）至 CAD
C$0.000422838
1 Solaxy（SOLAXY）至 BDT
0.03720366
1 Solaxy（SOLAXY）至 NGN
0.44408637
1 Solaxy（SOLAXY）至 COP
$1.1745162
1 Solaxy（SOLAXY）至 ZAR
R.0.005238324
1 Solaxy（SOLAXY）至 UAH
0.012803778
1 Solaxy（SOLAXY）至 TZS
T.Sh.0.751109346
1 Solaxy（SOLAXY）至 VES
Bs0.0644904
1 Solaxy（SOLAXY）至 CLP
$0.285948
1 Solaxy（SOLAXY）至 PKR
Rs0.08614944
1 Solaxy（SOLAXY）至 KZT
0.163547046
1 Solaxy（SOLAXY）至 THB
฿0.009935172
1 Solaxy（SOLAXY）至 TWD
NT$0.009329814
1 Solaxy（SOLAXY）至 AED
د.إ0.001116414
1 Solaxy（SOLAXY）至 CHF
Fr0.000240318
1 Solaxy（SOLAXY）至 HKD
HK$0.002360592
1 Solaxy（SOLAXY）至 AMD
֏0.116818884
1 Solaxy（SOLAXY）至 MAD
.د.م0.002804724
1 Solaxy（SOLAXY）至 MXN
$0.005600322
1 Solaxy（SOLAXY）至 SAR
ريال0.00114075
1 Solaxy（SOLAXY）至 ETB
Br0.04649697
1 Solaxy（SOLAXY）至 KES
KSh0.039305682
1 Solaxy（SOLAXY）至 JOD
د.أ0.0002156778
1 Solaxy（SOLAXY）至 PLN
0.001104246
1 Solaxy（SOLAXY）至 RON
лв0.001326312
1 Solaxy（SOLAXY）至 SEK
kr0.002850354
1 Solaxy（SOLAXY）至 BGN
лв0.000511056
1 Solaxy（SOLAXY）至 HUF
Ft0.101736648
1 Solaxy（SOLAXY）至 CZK
0.006351696
1 Solaxy（SOLAXY）至 KWD
د.ك0.0000930852
1 Solaxy（SOLAXY）至 ILS
0.00098865
1 Solaxy（SOLAXY）至 BOB
Bs0.002105064
1 Solaxy（SOLAXY）至 AZN
0.00051714
1 Solaxy（SOLAXY）至 TJS
SM0.00281385
1 Solaxy（SOLAXY）至 GEL
0.000824382
1 Solaxy（SOLAXY）至 AOA
Kz0.277299594
1 Solaxy（SOLAXY）至 BHD
.د.ب0.0001146834
1 Solaxy（SOLAXY）至 BMD
$0.0003042
1 Solaxy（SOLAXY）至 DKK
kr0.001949922
1 Solaxy（SOLAXY）至 HNL
L0.008003502
1 Solaxy（SOLAXY）至 MUR
0.013835016
1 Solaxy（SOLAXY）至 NAD
$0.005235282
1 Solaxy（SOLAXY）至 NOK
kr0.003038958
1 Solaxy（SOLAXY）至 NZD
$0.000526266
1 Solaxy（SOLAXY）至 PAB
B/.0.0003042
1 Solaxy（SOLAXY）至 PGK
K0.001280682
1 Solaxy（SOLAXY）至 QAR
ر.ق0.00111033
1 Solaxy（SOLAXY）至 RSD
дин.0.030629898
1 Solaxy（SOLAXY）至 UZS
soʻm3.665059398
1 Solaxy（SOLAXY）至 ALL
L0.025297272
1 Solaxy（SOLAXY）至 ANG
ƒ0.000544518
1 Solaxy（SOLAXY）至 AWG
ƒ0.000544518
1 Solaxy（SOLAXY）至 BBD
$0.0006084
1 Solaxy（SOLAXY）至 BAM
KM0.000508014
1 Solaxy（SOLAXY）至 BIF
Fr0.8946522
1 Solaxy（SOLAXY）至 BND
$0.000392418
1 Solaxy（SOLAXY）至 BSD
$0.0003042
1 Solaxy（SOLAXY）至 JMD
$0.04874805
1 Solaxy（SOLAXY）至 KHR
1.221685452
1 Solaxy（SOLAXY）至 KMF
Fr0.1289808
1 Solaxy（SOLAXY）至 LAK
6.613043346
1 Solaxy（SOLAXY）至 LKR
රු0.092516346
1 Solaxy（SOLAXY）至 MDL
L0.005183568
1 Solaxy（SOLAXY）至 MGA
Ar1.3702689
1 Solaxy（SOLAXY）至 MOP
P0.0024336
1 Solaxy（SOLAXY）至 MVR
0.00465426
1 Solaxy（SOLAXY）至 MWK
MK0.52720902
1 Solaxy（SOLAXY）至 MZN
MT0.01943838
1 Solaxy（SOLAXY）至 NPR
रु0.04292262
1 Solaxy（SOLAXY）至 PYG
2.1573864
1 Solaxy（SOLAXY）至 RWF
Fr0.4420026
1 Solaxy（SOLAXY）至 SBD
$0.002506608
1 Solaxy（SOLAXY）至 SCR
0.004535622
1 Solaxy（SOLAXY）至 SRD
$0.012085866
1 Solaxy（SOLAXY）至 SVC
$0.00266175
1 Solaxy（SOLAXY）至 SZL
L0.005235282
1 Solaxy（SOLAXY）至 TMT
m0.001067742
1 Solaxy（SOLAXY）至 TND
د.ت0.000894348
1 Solaxy（SOLAXY）至 TTD
$0.002062476
1 Solaxy（SOLAXY）至 UGX
Sh1.0561824
1 Solaxy（SOLAXY）至 XAF
Fr0.1712646
1 Solaxy（SOLAXY）至 XCD
$0.00082134
1 Solaxy（SOLAXY）至 XOF
Fr0.1712646
1 Solaxy（SOLAXY）至 XPF
Fr0.0310284
1 Solaxy（SOLAXY）至 BWP
P0.004058028
1 Solaxy（SOLAXY）至 BZD
$0.000611442
1 Solaxy（SOLAXY）至 CVE
$0.028801656
1 Solaxy（SOLAXY）至 DJF
Fr0.0541476
1 Solaxy（SOLAXY）至 DOP
$0.019474884
1 Solaxy（SOLAXY）至 DZD
د.ج0.039539916
1 Solaxy（SOLAXY）至 FJD
$0.000696618
1 Solaxy（SOLAXY）至 GNF
Fr2.645019
1 Solaxy（SOLAXY）至 GTQ
Q0.002330172
1 Solaxy（SOLAXY）至 GYD
$0.06363864
1 Solaxy（SOLAXY）至 ISK
kr0.0371124

要更深入地瞭解 Solaxy，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Solaxy網站
區塊查詢

人們還問：關於Solaxy的其他問題

Solaxy（SOLAXY）今日價格是多少？
SOLAXY 實時價格為 0.0003042 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SOLAXY 兌 USD 的價格是多少？
目前 SOLAXY 兌 USD 的價格為 $ 0.0003042。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Solaxy 的市值是多少？
SOLAXY 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SOLAXY 的流通供應量是多少？
SOLAXY 的流通供應量為 -- USD
SOLAXY 的歷史最高價（ATH）是多少？
SOLAXY 的歷史最高價是 0.001838649580592757 USD
SOLAXY 的歷史最低價（ATL）是多少？
SOLAXY 的歷史最低價是 0.00058806293830282 USD
SOLAXY 的交易量是多少？
SOLAXY 的 24 小時實時交易量為 $ 393.70K USD
SOLAXY 今年會漲嗎？
SOLAXY 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SOLAXY 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:45:59 (UTC+8)

Solaxy（SOLAXY）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
