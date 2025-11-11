Solaxy 是一個建構於 Solana 之上的高效能 Layer 2 Rollup，旨在提升交易吞吐量同時保持低成本。它在 zkVM 中於鏈下執行 Solana 智能合約，並安全地在 Solana Layer 1 完成結算。開發者無需更改程式碼即可使用現有的 SVM 工具，實現快速且無縫的部署。