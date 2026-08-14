Real World Services 今日價格

Real World Services (RWS) 今日實時價格為 NT$ 0.00785，過去 24 小時內變化了 5.74%。目前 RWS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00785 每 RWS。

Real World Services 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4535，流通供應量為 0.00 RWS。過去 24 小時內，RWS 的交易價格在 NT$ 0.00765（低點）和 NT$ 0.00841（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.5321639604293967375，而歷史最低價為 NT$ 0.466382408530113837。

短期表現方面，RWS 在過去一小時內波動了 -0.26%，過去7 天內波動了 -6.33%。過去一天，總交易量達到 NT$ 17.81K。

Real World Services（RWS）市場資訊

排名 No.4535 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 17.81KNT$ 17.81K NT$ 17.81K 完全稀釋市值 NT$ 777.88KNT$ 777.88K NT$ 777.88K 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 99,092,562 99,092,562 99,092,562 總供應量 99,092,562 99,092,562 99,092,562 流通率 0.00% 所屬公鏈 BSC

Real World Services 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 17.81K。RWS 的流通量為 0.00，總供應量是 99092562，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 777.88K。