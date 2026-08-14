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RIF 目前實時價格為 0.07121 TWD。RIF 市值為 71,210,000 TWD。追蹤台灣的 RIF 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！RIF 目前實時價格為 0.07121 TWD。RIF 市值為 71,210,000 TWD。追蹤台灣的 RIF 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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RIF實時價格 (RIF)

1 RIF 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.276264
NT$2.276264NT$2.276264
+0.59%1D
TWD
RIF (RIF) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:38:04 (UTC+8)

RIF 今日價格

RIF (RIF) 今日實時價格為 NT$ 0.07121，過去 24 小時內變化了 0.59%。目前 RIF 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07121 每 RIF。

RIF 目前市值在 NT$ 71.21M 排名第 #161，流通供應量為 1.00B RIF。過去 24 小時內，RIF 的交易價格在 NT$ 0.06816（低點）和 NT$ 0.07368（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 14.6776309686，而歷史最低價為 NT$ 0.874741880499884

短期表現方面，RIF 在過去一小時內波動了 +1.94%，過去7 天內波動了 +4.99%。過去一天，總交易量達到 NT$ 81.54K

RIF（RIF）市場資訊

No.161

NT$ 71.21M
NT$ 71.21MNT$ 71.21M

NT$ 81.54K
NT$ 81.54KNT$ 81.54K

NT$ 71.21M
NT$ 71.21MNT$ 71.21M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

RBTC

RIF 的目前市值為 NT$ 71.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 81.54K。RIF 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 71.21M

RIF 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.06816
NT$ 0.06816NT$ 0.06816
24H最低價
NT$ 0.07368
NT$ 0.07368NT$ 0.07368
24H最高價

NT$ 0.06816
NT$ 0.06816NT$ 0.06816

NT$ 0.07368
NT$ 0.07368NT$ 0.07368

NT$ 14.6776309686
NT$ 14.6776309686NT$ 14.6776309686

NT$ 0.874741880499884
NT$ 0.874741880499884NT$ 0.874741880499884

+1.94%

+0.59%

+4.99%

+4.99%

RIF（RIF）價格歷史 TWD

跟蹤 RIF 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0133512+0.59%
30天NT$ -0.06646-48.28%
60天NT$ -0.02617-26.88%
90天NT$ -0.00273-3.70%
RIF 今日價格變化

今天，RIF 記錄了 NT$ +0.0133512 (+0.59%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

RIF 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.06646 (-48.28%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

RIF 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RIF 的變化為 NT$ -0.02617 (-26.88%)，從而更廣泛地了解其表現。

RIF 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00273 (-3.70%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 RIF（RIF）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 RIF 價格歷史頁面

RIF 分析

本分析利用人工智慧模型評估 RIF 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

RIF 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 RIF 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

RIF_USDT在4小時周期運行於0.06832的中樞上方。現價0.07009已突破R1阻力位0.06943，價格結構呈現上移態勢。樞紐體系顯示多方在短期內佔據主導地位，指標一致性指向看漲方向，價格目前位於中樞與R2之間區域。 MA組與EMA組均呈現買入信號，MACD形成金叉，確認動能轉向；RSI處於中性區間，未出現極端值，快慢指標同向驗證上行力度。波動率維持穩定水平，動能分布集中於買方一側。KDJ與StochRSI數值配合趨勢，布林帶開口狀態反映當前波幅。 近端關鍵價位為R2阻力0.07061，該位置距離現價不足1%。下方第一支撐位位於R1轉支撐0.06943，更遠端則參考中樞0.06832。S1支撐位0.06714提供次級防禦，而S2極限位0.06603則構成底部邊界。上下方空間比例清晰可辨。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 RIF 的價格？

RIF代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. RSK網路的採用與使用情況——智慧合約需求越高，RIF的實用價值便會提升。
2. 比特幣價格走勢——RIF運作於與比特幣相連的RSK側鏈上。
3. RSK平台上DeFi生態系統的成長。
4. 代幣供應動態與質押機制。
5. 整體加密貨幣市場的情緒與氛圍。
6. 影響比特幣與側鏈的監管發展。
7. RSK生態系統內的技術進展與合作夥伴關係。
8. 交易所上的交易量與流動性。

為什麼人們想知道 RIF 今天的價格？

人們希望了解今日的RIF價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合管理、市場時機把握、投資規劃，以及隨時掌握其持有資產的價值。即時價格有助於交易者識別買入/賣出的機會，並追蹤投資績效。

RIF 的價格預測

RIF（RIF）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，RIF 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
RIF (RIF) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，RIF 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 RIF 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 RIF 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 RIF 2026–2027 年價格的預測。

關於 RIF

RIF Token (RIF) 是一種加密貨幣，為 RSK 基礎設施框架提供動力，該框架是一套建立在 RSK 基於比特幣的智能合約網絡之上的開源去中心化基礎設施協議。該框架旨在通過為開發人員提供鏈下支付能力、數據存儲和其他服務，便利去中心化應用程序（dApps）的開發。RIF 代幣被用作在 RSK 基礎設施框架內這些服務的交換媒介。該代幣運行在一個權益證明共識機制上，並且其供應量是固定的，代幣在網絡啟動時發行。RIF 的主要使用案例是激勵去中心化基礎設施的開發和維護，該基礎設施支撐著 RSK 生態系統。

如何在台灣購買和投資 RIF

準備好開始使用 RIF 了嗎？在 MEXC 購買 RIF 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 RIF 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 RIF (RIF) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，RIF 將立即存入您的錢包。
RIF (RIF) 購買教程

RIF 能做什麼？

擁有 RIF 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 RIF (RIF) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是RIF (RIF)

建立在 RSK 智能合約網路上的 RIF OS 是一套開放式去中心化的基礎協議，能夠讓 DApps 在一個統一的框架下有更快，更便捷和可擴展的發展，從而實現更廣泛的互操作性和更快的處理時間，彌合區塊鏈技術和廣大應用市場之間的差異，RIF OS 協議完成了 RSK 智能合約網路願景，將有價值的網路帶入生活。

RIF資源

要更深入地瞭解 RIF，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方RIF網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemEthereum Ecosystem

人們還問：關於RIF的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:38:04 (UTC+8)

RIF（RIF）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 RIF 的更多資訊

RIFUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 RIF。在 MEXC 上探索 RIFUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 RIF (RIF) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 RIF 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
RIF/USDT
NT$2.2746655
NT$2.2746655NT$2.2746655
+0.55%
1.16M (USDT)

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比特幣

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KiiChain

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KII

NT$2.3958318
NT$2.3958318NT$2.3958318

+294.42%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18523418
NT$0.18523418NT$0.18523418

-1.84%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4626059
NT$0.4626059NT$0.4626059

-25.02%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.236133
NT$9.236133NT$9.236133

+24.20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0174582
NT$9.0174582NT$9.0174582

+1.35%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3958318
NT$2.3958318NT$2.3958318

+294.42%

Fusionist

Fusionist

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NT$8.9439272
NT$8.9439272NT$8.9439272

+141.65%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.34412508
NT$0.34412508NT$0.34412508

+64.87%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29.671357
NT$29.671357NT$29.671357

+31.30%

Cap

Cap

CAP

NT$2.4405898
NT$2.4405898NT$2.4405898

+40.77%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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RIF
TWD
TWD

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