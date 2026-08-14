RIF實時價格 (RIF)
RIF (RIF) 今日實時價格為 NT$ 0.07121，過去 24 小時內變化了 0.59%。目前 RIF 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07121 每 RIF。
RIF 目前市值在 NT$ 71.21M 排名第 #161，流通供應量為 1.00B RIF。過去 24 小時內，RIF 的交易價格在 NT$ 0.06816（低點）和 NT$ 0.07368（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 14.6776309686，而歷史最低價為 NT$ 0.874741880499884。
短期表現方面，RIF 在過去一小時內波動了 +1.94%，過去7 天內波動了 +4.99%。過去一天，總交易量達到 NT$ 81.54K。
No.161
100.00%
RBTC
RIF 的目前市值為 NT$ 71.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 81.54K。RIF 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 71.21M。
+1.94%
+0.59%
+4.99%
+4.99%
跟蹤 RIF 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.0133512
|+0.59%
|30天
|NT$ -0.06646
|-48.28%
|60天
|NT$ -0.02617
|-26.88%
|90天
|NT$ -0.00273
|-3.70%
今天，RIF 記錄了 NT$ +0.0133512 (+0.59%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.06646 (-48.28%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，RIF 的變化為 NT$ -0.02617 (-26.88%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00273 (-3.70%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 RIF 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 RIF 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
RIF_USDT在4小時周期運行於0.06832的中樞上方。現價0.07009已突破R1阻力位0.06943，價格結構呈現上移態勢。樞紐體系顯示多方在短期內佔據主導地位，指標一致性指向看漲方向，價格目前位於中樞與R2之間區域。 MA組與EMA組均呈現買入信號，MACD形成金叉，確認動能轉向；RSI處於中性區間，未出現極端值，快慢指標同向驗證上行力度。波動率維持穩定水平，動能分布集中於買方一側。KDJ與StochRSI數值配合趨勢，布林帶開口狀態反映當前波幅。 近端關鍵價位為R2阻力0.07061，該位置距離現價不足1%。下方第一支撐位位於R1轉支撐0.06943，更遠端則參考中樞0.06832。S1支撐位0.06714提供次級防禦，而S2極限位0.06603則構成底部邊界。上下方空間比例清晰可辨。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，RIF 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
RIF Token (RIF) 是一種加密貨幣，為 RSK 基礎設施框架提供動力，該框架是一套建立在 RSK 基於比特幣的智能合約網絡之上的開源去中心化基礎設施協議。該框架旨在通過為開發人員提供鏈下支付能力、數據存儲和其他服務，便利去中心化應用程序（dApps）的開發。RIF 代幣被用作在 RSK 基礎設施框架內這些服務的交換媒介。該代幣運行在一個權益證明共識機制上，並且其供應量是固定的，代幣在網絡啟動時發行。RIF 的主要使用案例是激勵去中心化基礎設施的開發和維護，該基礎設施支撐著 RSK 生態系統。
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建立在 RSK 智能合約網路上的 RIF OS 是一套開放式去中心化的基礎協議，能夠讓 DApps 在一個統一的框架下有更快，更便捷和可擴展的發展，從而實現更廣泛的互操作性和更快的處理時間，彌合區塊鏈技術和廣大應用市場之間的差異，RIF OS 協議完成了 RSK 智能合約網路願景，將有價值的網路帶入生活。
要更深入地瞭解 RIF，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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|02-10 18:39:21
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昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
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|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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