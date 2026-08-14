RIF 今日價格

RIF (RIF) 今日實時價格為 NT$ 0.07121，過去 24 小時內變化了 0.59%。目前 RIF 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07121 每 RIF。

RIF 目前市值在 NT$ 71.21M 排名第 #161，流通供應量為 1.00B RIF。過去 24 小時內，RIF 的交易價格在 NT$ 0.06816（低點）和 NT$ 0.07368（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 14.6776309686，而歷史最低價為 NT$ 0.874741880499884。

短期表現方面，RIF 在過去一小時內波動了 +1.94%，過去7 天內波動了 +4.99%。過去一天，總交易量達到 NT$ 81.54K。

RIF（RIF）市場資訊

排名 No.161 市值 NT$ 71.21MNT$ 71.21M NT$ 71.21M 成交量（24H） NT$ 81.54KNT$ 81.54K NT$ 81.54K 完全稀釋市值 NT$ 71.21MNT$ 71.21M NT$ 71.21M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 所屬公鏈 RBTC

RIF 的目前市值為 NT$ 71.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 81.54K。RIF 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 71.21M。